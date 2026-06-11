Lamine Yamal: Míchel Salgado lo compara con Messi previo al Mundial 2026

El impacto de Lamine Yamal en el fútbol mundial sigue generando eco entre las grandes leyendas. Esta vez fue Míchel Salgado, referente histórico del Real Madrid y el fútbol español, quien puso la lupa sobre el juvenil del FC Barcelona de cara al Mundial 2026. El exlateral no ocultó su asombro por las condiciones del canterano culé, comparando su estilo con el de Lionel Messi.

Salgado fue contundente al señalar que el astro argentino habita en un escalón único de la historia. Sin embargo, admitió que Yamal posee esa chispa técnica que hace años no se veía en las canchas de Europa.

El factor La Masia y la personalidad en la cancha

Para Salgado, el origen formativo es el primer gran punto de encuentro entre ambos cracks. Ambos se moldearon bajo la filosofía del conjunto blaugrana y dieron el salto al primer equipo siendo adolescentes.

Messi llegó con 12 años y Lamine incluso antes. Han crecido en ese entorno futbolístico del Barcelona, que es especial", explicó el exjugador.

El punto que más estaca el analista es la valentía de Yamal en el último tercio del campo. Una virtud que, a su parecer, emula la mejor época de la 'Pulga'.

Messi es un jugador de otra galaxia, pero sí que es verdad que tienen paralelismos. Lamine es uno de esos jugadores que gusta ver. No hay muchos con esa personalidad en el uno contra uno. Y no diría sólo en el uno contra uno, sino uno contra dos o uno contra tres. Eso es algo que Messi sí tenía", apuntó.

El reto del Mundial 2026 y la Champions League

A sus 17 años, Lamine ya presume en su palmarés la Eurocopa, un torneo donde fue pieza clave para el título de España. Salgado aplaudió dicha madurez, aunque recordó la gran asignatura pendiente que Messi conquistó a temprana edad.

Con 17 años, lo que ha logrado Lamine es una locura. Es verdad que le falta la Liga de Campeones, pero tiene muchísimo tiempo para ganarla. Ya ha sido capaz de ganar la Eurocopa siendo importante, algo que no es fácil", reflexionó.

Finalmente, de cara al arranque de la Copa Mundial 2026, el exmerengue aceptó que existe una enorme expectativa por ver el estado físico y mental del extremo español tras una temporada de máxima exigencia.