Mundial 2026: Lamine Yamal no será titular con España en el debut ante Cabo Verde por precaución

Tras días de intensa incertidumbre por las molestias físicas que arrastraba Lamine Yamal, el director técnico de la Selección de España, Luis de la Fuente, rompió el silencio y aclaró la situación de la joya del Barcelona de cara al debut de la Furia Roja en el Mundial 2026.

El estratega español confirmó que el extremo está recuperado, pero adelantó que no arriesgará de más a su joya en el arranque de la Copa del Mundo ante Cabo Verde.

Lamine Yamal está listo, pero no va de arranque

En conferencia de prensa previa al partido, De la Fuente disipó las dudas sobre el estado de salud de Yamal, aunque dejó claro que la dosificación de minutos será clave para evitar una recaída en el torneo.

La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, siguiendo el plan previsto. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo”, sentenció de forma contundente.

La ausencia de Yamal y Nico Williams en la alineación titular obligará al cuerpo técnico a mover sus piezas en el ataque. Sin embargo, el timonel español se mostró totalmente respaldado por el nivel de su plantilla tras la preparación previa a la justa mundialista.

Los entrenamientos han ido tal cual habíamos pensado. El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos y tienen actuaciones especiales. Pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella”, manifestó con firmeza.

¿Cuándo y dónde juega España vs Cabo Verde en el Mundial 2026?

El combinado español iniciará de manera oficial su aventura en esta Copa del Mundo dentro de la actividad del Grupo H:

Partido: España vs Cabo Verde

Fecha: Lunes 15 de junio