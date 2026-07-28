Taekwondoín mexicana respondió a polémica racista por sus rasgos: “Qué vergüenza”

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, taekwondoín mexicana que ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, respondió a la polémica racista que se generó cuando una publicación la catalogó como coreana y que no pudo vencer a Alejandra Higueros en el poomse individual.

“Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más porque es la página de una Liga nacional deportiva”, publicó en redes sociales.

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes mostró su orgullo por México y felicitó a su rival en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Foto tomada de Instagram leececy

Una publicación de la cuenta liganacional_gt señaló que “México llevo a una coreana, pero no pudo con nuestra campeona… La chapina se quedó con el oro y la ‘mexicana’ con la plata”.

Alejandra Higueros obtuvo la medalla de oro con una puntuación de 8.530 puntos, por encima de las 8.390 unidades de Lee Kimes.

“Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un País a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad.

La nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos y representamos. Ojalá exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos”, señaló.

A pesar de los actos, la taekwondoín mexicana felicitó a Alejandra Higueros por su triunfo “bien merecido, es una gran atleta y dimos una gran competencia”.

El Comité Olímpico Mexicano (COM) rechazó de manera categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida a los atletas. Indicó que la publicación de la página reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia.

El COM subrayó que Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es mexicana y representa a nuestro país con orgullo, disciplina y entrega.