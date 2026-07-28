Zidane toma las riendas de Francia: rechazó todo por la selección

Zinedine Zidane fue nombrado como nuevo técnico de Francia, con contrato hasta el Mundial 2030. En su presentación oficial, el estratega confesó que rechazó todas las ofertas que tenía con tal de dirigir a la selección.

“Es un sueño hecho realidad en cierto modo. Durante esos cuatro o cinco años en los que dejé de jugar, recibí ofertas para dirigir un club. Las rechacé todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Los conozco desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando”, declaró en conferencia de prensa.

Zidane agradeció el aporte de Didier Deschamps a la selección de Francia Reuters

Zidane sustituye a Didier Deschamps, que puso fin a su ciclo de 14 años al frente de Francia en el pasado Mundial 2026, donde cayeron eliminados ante España por 2-0.

“Esta es una oportunidad para felicitarte. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar con un nuevo cuerpo técnico. Voy a dedicar toda mi energía a este equipo”, fueron las palabras de agradecimiento a Deschamps, que tiene en su palmarés un título del Mundial (2018), una Liga de Naciones (2021) y un subcampeonato tanto en la Eurocopa (2016) como en el Mundial (2022).

Zidane admitió que está un poco abrumado tras hacerse oficial su nombramiento como técnico de Francia Reuters

Zinedine Zidane afirmó que está un poco abrumado, pero con muchas emociones dentro. “Estoy listo para el desafío; eso es lo que me impulsa. Es el mejor día de mi carrera como entrenador. Fui número 10, lo que me motiva es marcar goles. Viví en España durante 25 años, ya saben lo que eso significa. En el campo, fui un líder. Hoy quiero convertirme en un líder”, comentó.

ZIDANE NO HA HABLADO CON MBAPPÉ

Zinedine Zidane admitió que todavía no dialoga con Kylian Mbappé, pero lo hará en el próximo mes de septiembre.

“He pasado estos 4 o 5 años esperando este día. Estoy muy emocionado y feliz con este nombramiento. No he hablado con Kylian. Lo más importante para él es descansar después de esta larga temporada. Tendremos la oportunidad de hablar con él y los demás jugadores en septiembre”, señaló.

Zinedine Zidane debutará con la selección de Francia en el próximo mes de septiembre Reuters

¿CUÁNDO DEBUTARÁ ZIDANE CON LA SELECCIÓN DE FRANCIA?

El próximo 25 de septiembre, cuando Francia se enfrente a Turquía en la primera jornada de la Fase de Grupos de la Liga de Naciones. Después se medirán a Bélgica.