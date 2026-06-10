¿España, campeón del Mundial 2026? Las coincidencias de Sudáfrica 2010

La Selección de España de Luis de la Fuente cuenta con una plantilla plagada de talento joven y consolidado, además de una moral alta para la Copa del Mundo 2026.

Muchos analistas y casas de apuestas la sitúan como una de las grandes favoritas al título, destacando su solidez defensiva, creatividad en el mediocampo y capacidad para dominar partidos con el balón.

Pedri celebrando su gol con España en el Estadio Cuauhtémoc Mexsport

Con Rodri como pilar, Lamine Yamal como estrella emergente y un grupo unido, se espera que España haga una actuación sobresaliente en esta justa, sobre todo porque hay una serie de coincidencias que le favorecen para ganar el torneo.

Las señalas que colocan a España como campeona del mundo en 2026

A pesar de contar con una plantilla extraordinaria, la Selección de España arriba al Mundial 2026 con una serie de extrañas coincidencias con respecto a Sudáfrica 2010, por lo que hacen suponer que saldrá como campeona del mundo.

En la primera se destaca que existen hasta ocho jugadores del Barcelona que integran la plantilla española. Al igual que en 2010, cuando el Barça aportó el núcleo del equipo campeón del mundo con figuras como Xavi, Iniesta o Puyol, ahora son ocho azulgranas los convocados: Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García y Joan García.

La segunda es que España compite nuevamente en el Grupo H. En Sudáfrica 2010, La Roja fue sorteada en este mismo grupo y terminó levantando el trofeo. La historia se repite en 2026, donde comparte grupo con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

El partido inaugural del Mundial es México vs Sudáfrica el 11 de junio. Exactamente como ocurrió en 2010, cuando los ‘Bafana Bafana’ abrió el torneo ante el Tricolor.

Antes de la Copa del Mundo 2010, el Atlético de Madrid había perdido la Final de la Copa del Rey. En 2026, los Colchoneros también perdieron el título copero, en está ocasión ante la Real Sociedad.

Otro eco del 2010 es que en ese año se dio la llegada de José Mourinho como entrenador del Real Madrid y hoy, tras varios técnicos, el portugués será DT de los merengues, a falta de un anuncio oficial.

Al igual que llegó a Sudáfrica 2010 como campeona de Europa (tras ganar la Euro 2008), La Roja defenderá su corona continental conseguida en 2024.

La Selección de España cuando fue campeona del mundo en 2010 Mexsport

Son hasta seis coincidencias con respecto a Sudáfrica 2010 por las que la Selección de España puede soñar con obtener su segunda estrella mundialista este 2026.

El debut de España en el Mundial 2026