¡Fracaso merengue! Muriqi amarga el regreso de Mbappé y aleja al Real Madrid del título

Con un gol en el tiempo agregado, Vedat Muriqi se convirtió en héroe del Mallorca al darle la victoria sobre el Real Madrid por 2‑1, en un encuentro que marcó el regreso del francés Kylian Mbappé al once titular merengue.

La vuelta de Mbappé generaba grandes expectativas, ya que se esperaba que liderara la ofensiva blanca y consiguiera el triunfo en el estadio de Mallorca. Sin embargo, los locales hicieron valer su condición de anfitriones. Al minuto 42, Manu Morlanes se internó en el área rival y definió con derecha para abrir el marcador 1-0, sorprendiendo al conjunto merengue.

A pesar de la superioridad de plantilla, el Real Madrid tuvo que luchar hasta el minuto 88 para empatar. Tras un tiro de esquina, Eder Militao se elevó dentro del área y de cabeza venció al portero, poniendo el 1-1 momentáneo.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, Vedat Muriqi culminó una brillante jugada ofensiva del Mallorca al minuto 91, enviando el balón al fondo de la red y dando el 2-1 definitivo. Con esta victoria, el equipo dirigido por Martín Demichelis suma tres puntos vitales en su lucha por alejarse de la zona de descenso.

En la clasificación de LaLiga, el Real Madrid se mantiene en el segundo lugar con 69 puntos, mientras que el Barcelona lidera con 73 unidades. Por su parte, el Mallorca escala a la posición 17 con 31 puntos, apenas fuera de la zona de descenso.