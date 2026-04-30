LaLiga proyectará en CDMX el clásico Barcelona vs Real Madrid del 10 de mayo

El Velódromo Olímpico Agustín Melgar se convertirá en el escenario del Fan Fest de LaLiga, el próximo 10 de mayo, para celebrar el clásico del futbol español entre Barcelona y Real Madrid, en su recta final de temporada 2025-2026.

ElClásico será transmitido en pantalla gigante entre diversas activaciones a partir de las 10:30 horas; el acceso es gratuito con previo registro.

“El evento ofrecerá una gran experiencia completa alrededor de uno de los encuentros más esperados del futbol mundial con una pantalla gigante para seguir el partido en directo, así como distintas activaciones zonas de convivencia música en vivo y una amplia oferta gastronómica en un entorno diseñado para disfrutar el clásico de manera colectiva”, destaca LaLiga en la confirmación de su evento en la CDMX.

Con la finalidad de fortalecer la presencia de LaLiga en nuestro país y acercar la experiencia de uno de los partidos más pasionales a nivel internacional, como en las últimas temporadas en el Monumento a la Revolución y en Campo Marte, los organizadores anticiparon sorpresas junto con sus socios comerciales Iberia, Chubb, Mahou y Luckia, lo mismo que la presencia de una leyenda del Barcelona.

En LaLiga Fan Fest estará presente el argentino Javier Mascherano, quien hace un par de semanas renunció de la dirección técnica del Inter de Miami, en el que dirigió a su compatriota Lionel Messi.

“Desde LaLiga seguimos trabajando para estar cada vez más cerca de nuestros aficionados en México un mercado estratégico y con una gran pasión por nuestro futbol el clásico es una oportunidad única para reunir a la comunidad de fans y ofrecerles una experiencia que va más allá del partido conectándolos con la emoción los clubes y los valores de nuestra competición”, mencionó Adrián Prol, delegado de la oficina en México de LaLiga.

¿Cómo conseguir boletos de LaLiga Fan Fest?

El acceso a LaLiga Fan Fest para ver el Barcelona vs Real Madrid será gratuito, pero con registro previo y obligatorio en este enlace. Sin embargo, se recomienda llegar a temprana hora al Velódromo Olímpico porque el cupo es limitado.

Con 33 partidos disputados en España, el Barcelona marcha líder con 85 puntos, mientras que el Real Madrid y el Villarreal lo persiguen con 74 y 54 unidades, respectivamente.

Cabe recordar que el primer clásico de la temporada 2025-2026 en España lo ganó el Real Madrid, por 2-1, en el Estadio Santiago Bernabéu.