La FIFA despeja dudas: Irán sí participará en el Mundial 2026 y jugará en EU

La FIFA despejó las dudas que se tenían con la selección de Irán. Sí participará en el Mundial 2026 y sus partidos los jugará en Estados Unidos, tal como estaba previsto tras el sorteo que se realizó en el pasado mes de diciembre.

“Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”, declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante su discurso de inauguración del Congreso del organismo en Vancouver, Canadá.

Los partidos de Irán seguirán conforme a lo planeado en el sorteo del Mundial 2026 Reuters

La participación de Irán en el Mundial 2026 estuvo envuelta en la incertidumbre desde el estallido de la guerra del Medio Oriente, que desencadenó el 28 febrero por los ataques estadunidenses e israelíes contra Teherán.

Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos desde Estados Unidos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026 Reuters

En un nuevo giro, la semana pasada se reportó que un enviado especial estadunidense había planteado la posibilidad de que Italia ocupara la plaza de Irán en el Mundial.

Posteriormente, el gobierno estadunidense se desvinculó de esa propuesta y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los futbolistas iraníes serían bienvenidos.

Con información de AFP