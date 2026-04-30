VIDEO: Sultanes “rescatan” al Perro Sultán tras quedar atorado en el dugout

Los Sultanes de Monterrey regalaron uno de los momentos más divertidos de la jornada en la Liga Mexicana de Beisbol, cuando ‘El Perro’ Sultán pasó de animar a la afición a convertirse en protagonista de un inesperado “rescate” en pleno juego ante los Tecos de los Dos Laredos.

Todo comenzó como una escena habitual. La mascota de los Fantasmas Grises se encontraba bailando sobre el dugout, ese espacio donde suele prender a la tribuna con sus rutinas y ocurrencias. Sin embargo, en medio del show, el momento tomó un giro inesperado cuando ‘El Perro’ Sultán quedó atrapado con la malla protectora, generando sorpresa tanto en el terreno como en las gradas.

Lejos de quedarse como una simple anécdota, la situación provocó la inmediata reacción de los jugadores y el staff de Sultanes, quienes no dudaron en intervenir para ayudar a su compañero. En cuestión de segundos, se armó un improvisado operativo que combinó coordinación, risas y un toque de espectáculo.

El propio club compartió el video en redes sociales con el título “¡Sultanes unidos para salvar al perro!”, donde se puede observar claramente cómo varios peloteros se acercan al dugout para liberar a la mascota. Entre ellos destaca la presencia de Víctor Mendoza, quien junto a otros integrantes del equipo participa activamente en la maniobra, mientras que elementos de seguridad del estadio, ubicados en la parte superior, también colaboran para resolver el incidente.

La escena, más allá del pequeño susto inicial, se transformó rápidamente en un momento de comedia pura, con los jugadores intercambiando gestos y sonrisas mientras trataban de destrabar la malla. La naturalidad con la que reaccionaron evidenció el ambiente relajado y la unión dentro del equipo, un detalle que terminó conectando con la afición tanto en el estadio como en redes sociales.

Una vez liberado, ‘El Perro’ Sultán pudo volver a su papel habitual, retomando la animación desde la tribuna y arrancando aplausos de los aficionados, que celebraron tanto su regreso como la actitud del equipo. El episodio no tardó en volverse viral, convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos del club en las últimas horas.

En lo deportivo, la noche no fue favorable para los Sultanes de Monterrey, que cayeron 12-6 ante los Tecos de los Dos Laredos. Sin embargo, el resultado no altera su sólido arranque de campaña, ya que se mantienen con récord de 8-3, ubicados como primer lugar de la Zona Norte en la Liga Mexicana de Beisbol.

Al final, el beisbol regaló algo más que jugadas en el diamante. Los Sultanes de Monterrey dejaron claro que la unión no solo se refleja en el juego, sino también en esos momentos inesperados que terminan conectando con la gente.

Porque sí, esta vez, la unión hizo la fuerza… y también salvó el show.