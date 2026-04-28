Real Madrid busca DT: Mourinho es el deseo de Pérez; Valdano pide a Pochettino

Los nombres para llegar como el próximo director técnico del Real Madrid siguen aumentando de cara a la temporada 2026-2027 y además de la figura de Lionel Scaloni, que fue mencionado el lunes, surgen dos nuevos candidatos para reemplazar a Álvaro Arbeloa.

El interinato de Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso, no ha sido como se esperaba y el equipo se perfila a un segundo año sin éxito luego de que en LaLiga ha sido superado por el Barcelona, mientras que en la Champions quedó eliminado en la ronda de cuartos de final ante el Bayern Munich.

Según informes de The Athletic, Florentino Pérez ha tomado personalmente las riendas de la búsqueda, decidido a rescatar un proyecto que encadena dos campañas consecutivas sin levantar trofeos de peso.

El candidato predilecto del presidente no es otro que José Mourinho, quien está actualmente en el Benfica y cuenta con el respaldo de Pérez para devolver el carácter y la competitividad al equipo.

Su contrato en Portugal incluye una cláusula de salida de aproximadamente 3 millones de euros, lo que facilita su retorno. Sin embargo, su figura sigue siendo divisiva; sectores internos del club recuerdan con recelo las tensiones en el vestuario de su etapa anterior y sus recientes comentarios sobre Vinícius Júnior han generado ruido mediático.

Mauricio Pochettino: El perfil que seduce a Valdano

Frente a la opción de Mourinho, surge con fuerza la figura de Mauricio Pochettino. El actual seleccionador de Estados Unidos cuenta con un promotor de lujo en la figura de Jorge Valdano. En declaraciones para Movistar+, el exdirector general merengue descartó a Mourinho como una "página pasada" y calificó a Pochettino como una alternativa idónea.

Según Valdano, el argentino posee un perfil que atrae mucho en el club y recordó que ya ha estado cerca de aterrizar en el Bernabéu en dos ocasiones previas.

La posibilidad de que Pochettino asuma el mando ha sido secundada por ESPN, que reporta el interés del club desde el pasado mes de marzo.