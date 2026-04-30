‘Limpia’ en Monterrey; cesan a Nico Sánchez y al cuerpo técnico

El Monterrey anunció la salida, de común acuerdo, de Nico Sánchez y del cuerpo técnico, después de que los Rayados no pudieron clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del Club, primero como auxiliar técnico institucional y, posteriormente, como director técnico, cargos que asumió con liderazgo, disposición y profundo sentido de pertenencia”, indicó el Monterrey.

El Monterrey evaluará una posible reincorporación de Nico Sánchez en otra posición Mexsport

Nico Sánchez dirigió 11 partidos con el Monterrey, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. El club finalizó en el sitio 13 de la tabla general, con 18 unidades.

Los Rayados reconocieron la identificación con los valores del club y la responsabilidad con la que representó a la institución en cada función que desempeñó.

El club indicó que mantendrán comunicación con Nico Sánchez con la intención de evaluar su reincorporación en el club en un futuro.

“Como parte de la conclusión de esta etapa, Severo Meza, Esteban Landazabal y Vicente Espadas también finalizan sus funciones en el cuerpo técnico”, señaló.

El Monterrey reiteró a su afición el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y exigencia.