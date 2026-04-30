¡DE NO CREERSE! Delantero ignora orden del técnico… y falla tres penales en el mismo partido

Carlos Vinícius protagonizó una de las escenas más insólitas del torneo continental, luego de que el delantero de Gremio fallara tres penales consecutivos en el empate sin goles ante Palestino, en Chile, dentro de la Copa Sudamericana.

La historia no quedó solo en los errores desde los once pasos. El atacante también fue protagonista de la polémica, ya que decidió ejecutar el tercer penal por iniciativa propia, a pesar de que desde el banquillo la indicación era que lo cobrara Willian, capitán del equipo.

Es toda mía. Llegó el mensaje del entrenador, pregunté si podía continuar y me dijeron que sí. Desafortunadamente salió mal”, explicó Vinícius, quien no esquivó la autocrítica tras una noche que difícilmente olvidará.

El delantero reconoció que, en medio de la tensión, optó por mantenerse como cobrador, convencido de que podía revertir la situación y sostener su rol dentro del equipo.

Un jugador de este nivel tiene que estar preparado para todo, no solo para lo bueno”, agregó, dejando claro que el error forma parte del aprendizaje en este tipo de escenarios.

Lejos de esconderse, el atacante incluso adelantó que no cambiará su postura en situaciones similares.

Si tengo que lanzar otro penalti, estaré ahí. Sabemos que hay buenos cobradores, pero asumiré cuando toque”, afirmó.

Desde la banca, Luís Castro confirmó que la instrucción original era distinta y reveló que no logró comunicarse correctamente con el equipo en ese momento clave.

No podía comunicarme con el equipo. Llamé al capitán y no me escuchó. Fue un momento tenso”, explicó el técnico, evidenciando el caos que se vivió en ese instante del partido.

El estratega incluso respaldó la decisión del jugador, destacando su personalidad para asumir la presión en un contexto complicado.

Tiene un carácter muy fuerte, asume la responsabilidad y la lleva hasta el final”, señaló, sin cargar directamente contra su delantero.

El empate dejó escapar una oportunidad importante para Gremio, pero sobre todo instaló una historia que rápidamente dio la vuelta: tres penales fallados y una decisión que fue en contra de la instrucción del banquillo, en uno de los momentos más determinantes del partido.