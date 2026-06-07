Laura Galván conquista el Medio Maratón de Chicago y confirma su gran nivel rumbo a Los Ángeles 2028
La fondista mexicana sumó un nuevo triunfo internacional al conquistar el Medio Maratón de Chicago, meses después de imponer el récord nacional de la distancia en Houston
La fondista mexicana Laura Galván volvió a brillar en el escenario internacional al quedarse con la victoria en el Medio Maratón de Chicago, celebrado este 7 de junio de 2026, tras detener el cronómetro en 1 hora, 10 minutos y 11 segundos.
La atleta guanajuatense continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, consolidándose como una de las principales cartas del atletismo mexicano de cara al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
Un año de récords y consolidación internacional
Este primer lugar en Chicago no es ninguna casualidad. Apenas en enero de este mismo año, Galván destrozó el récord mexicano de medio maratón durante el 21K de Houston. En aquella ocasión, detuvo el reloj en un histórico 1:07:31 horas. Superó una marca nacional que estuvo vigente por más de dos décadas en el atletismo azteca.
La atleta cuenta con experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. Ha demostrado que tiene la calidad necesaria para competir de tú a tú contra la élite mundial del atletismo de ruta.
Objetivo: Los Ángeles 2028
Con la conquista del Medio Maratón de Chicago, Galván fortalece su proyecto deportivo con la mirada puesta en el maratón y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La victoria no solo representa un nuevo éxito en su carrera, sino también una señal positiva para el atletismo mexicano, que encuentra en la fondista una de sus principales esperanzas para competir en la élite mundial durante los próximos años.