"Tienen un problema con mi país": El dolor del árbitro deportado tras ser encerrado en Miami

Al árbitro Omar Abdulkadir Artan le arrancaron de un plumazo el sueño de ser juez mundialista. Sobre sus hombros cargó los problemas políticos que tiene su país con Estados Unidos, que apeló a su derecho de admisión para deportarlo cuando ya esperaba arbitrar su primer partido en la magna justa mundialista.

El de Omar Abdulkadir Artan es el nuevo escándalo político relacionado con el Mundial 2026 para el colegiado somalí, elegido el mejor árbitro de África en 2025 por la Confederación Africana de Futbol, fue deportado tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul, frustrando su debut histórico en la Copa del Mundo.

Retenido e interrogado en Miami

A sus 34 años, Artan estaba listo para convertirse en el primer ciudadano de Somalia en impartir justicia en una Copa del Mundo. Sin embargo, las autoridades fronterizas frenaron su sueño de forma abrupta el 6 de junio. Tras un largo viaje, el silbante fue sometido a una estricta revisión y devuelto a territorio turco sin poder pisar los campos de juego del torneo continental.

Estoy muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, participar en el Mundial. Tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado. Creo que tienen un problema con mi país.”

El afectado relató que las autoridades lo interrogaron durante once horas y lo mantuvieron recluido en una celda antes de obligarlo a abordar el avión de regreso.

Las razones del veto migratorio

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. argumentó que el colegiado fue considerado "inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes". Somalia figura en la lista de las naciones bajo restricciones de viaje impuestas por la administración de Donald Trump, lo que exige revisiones exhaustivas a sus ciudadanos.

El conflicto escaló a nivel gubernamental, provocando la reacción inmediata del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, que junto a la Presidencia inició gestiones diplomáticas sin éxito.Las claves de la crisis:

El perfil: Omar Artan es catalogado el árbitro más respetado del continente africano.

​El reclamo: El gobierno somalí acusa que esta acción atenta contra el fair play y el mérito deportivo.

La postura de FIFA: El organismo rector se desmarcó del conflicto aclarando que no interviene en los procesos migratorios de las sedes.La indignación escaló rápidamente en las plataformas digitales con el hashtag "Justicia para Omar".

A pesar del trago amargo, el réferi emitió un comunicado agradeciendo el apoyo de la FIFA y afirmando que se mantendrá enfocado en los próximos retos de su carrera profesional.