Michel Platini demanda a Gianni Infantino por denuncia falsa y complot político

El exdirigente deportivo francés Michel Platini presentó este lunes una demanda formal contra el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusándolo de los delitos de "denuncia falsa" y "tráfico de influencias", de acuerdo con un comunicado oficial remitido a la agencia informativa AFP.

El recurso legal responde a los acontecimientos del año 2015 que interrumpieron de manera definitiva su candidatura para dirigir el organismo rector del fútbol internacional y que abrieron la puerta a Infantino, esto tras el escándalo del FIFA Gate.

La acción jurídica penal, que también se dirige en contra de los exdirectores de la entidad Marco Villiger (expresidente del área jurídica) y Domenico Scala (expresidente del comité de auditoría), coloca al exseleccionado galo en la posición de acusador formal dentro del expediente, una condición jurídica que, según sus propias palabras, "levará al nombramiento de un juez de instrucción".

Platini sostiene que los tres excolaboradores operaron de manera conjunta mediante "acusaciones totalmente infundadas" para inhabilitarlo de los comicios electorales.

Procesos civiles y antecedentes del caso

De forma paralela a las instancias penales, el expresidente de la UEFA anunció la apertura de un litigio por la vía civil en contra de la institución futbolística. El propósito de este segundo movimiento en los tribunales tiene como meta primordial "obtener indemnización por todos los daños" que guardan relación directa con las estrategias políticas utilizadas para frenar su postulación presidencial en el ciclo de 2015.

El conflicto administrativo e institucional se originó tras revelarse un pago de dos millones de francos suizos efectuado por la FIFA a favor del exfutbolista francés.

Dicha transferencia detonó una serie de suspensiones disciplinarias y carpetas de investigación criminal en el momento exacto en que Platini figuraba como el contendiente favorito para sustituir a Joseph Blatter y abrió la puerta para la designación de Gianni Infantino en febrero de 2016, quien se desempeñaba como su mano derecha y secretario general.

Tras haber obtenido un fallo de absolución definitiva por los cargos de fraude ante los tribunales suizos en agosto de 2025, el exatleta de 70 años manifestó su intención de mantener los procesos vigentes contra los involucrados.

"No voy a dejar [impunes] a las personas que me perjudicaron", advirtió el exfutbolista.