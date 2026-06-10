Kylian Mbappé 'enciende' a Francia a días del Mundial

Todas las selecciones ya ultiman detalles para el Mundial 2026. Con el torneo a punto de comenzar, los favoritos afinan su preparación con amistosos y concentraciones intensas.

Francia, una de las grandes candidatas al título, no es la excepción y ha mostrado un buen nivel en sus últimos partidos. Sin embargo, pese a ser una de las favoritas, la selección gala se encuentra ahora en el centro de las miradas no por su rendimiento deportivo, sino por problemas extracancha.

Olise festejando su gol con Mbappé y Dembélé REUTERS

Las polémicas internas y la atención mediática sobre algunos jugadores han generado ruido en el entorno del equipo, distrayendo el foco de lo puramente futbolístico en un momento clave.

Jugadores de Francia, molestos con Kylian Mbappé

Según informa Mundo Deportivo, en la Selección de Francia existe un malestar creciente con Kylian Mbappé tras su salida de la concentración. El capitán francés abandonó el grupo pocas horas después del amistoso ante Irlanda del Norte, con permiso concedido por motivos personales.

Posteriormente, se viralizaron imágenes del delantero en Madrid junto a su novia, la actriz Ester Expósito. Esto generó críticas entre aficionados y medios franceses, que consideran que priorizó su vida personal por encima del compromiso con el equipo en plena preparación mundialista.

Además, se ha mencionado un distanciamiento visible con N'Golo Kanté en un video que circuló en redes, sumando tensión interna en el vestuario.

Esta situación ha aumentado el escrutinio sobre el liderazgo de Mbappé como capitán, justo cuando Francia busca cohesión para afrontar un Mundial exigente.

El mensaje de Arbeloa sobre Mbappé que estremece AFP

Mbappé, víctima de críticas y abucheos por falta de compromiso

Kylian Mbappé, indiscutible estrella tanto de la selección francesa como del Real Madrid, ha sido blanco de numerosas críticas en los últimos meses.

En el Santiago Bernabéu ha recibido abucheos en varios partidos, con la afición madridista expresando su descontento por momentos irregulares del equipo y aspectos extradeportivos del jugador.

A pesar de sus números destacados (más de 40 goles en la temporada), el francés ha cargado con parte de la responsabilidad de los resultados del Madrid, recibiendo pitos incluso durante el calentamiento o cada vez que tocaba el balón en algunos encuentros.

Esta presión se traslada ahora al ámbito de la selección, donde algunos hinchas franceses también cuestionan su compromiso.