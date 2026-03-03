¡No solo futbol! El Mundial también es turismo

Ya solo faltan 100 días para el Mundial y los preparativos en México van contra reloj. Sin embargo, los estadios y partidos no serán los únicos protagonistas de esta justa deportiva.

Durante el torneo, se estima que el país reciba más de 5 millones de turistas, lo que prevé una derrama económica superior a los 3 mil millones de dólares.

La oferta cultural y gastronómica son dos de las grandes fortalezas de México para el Mundial 2026 AFP

Por lo tanto, la Copa Mundial de la FIFA 2026 es una excelente oportunidad para reafirmar el lugar de México como destino turístico.

La oferta cultural y gastronómica son dos de las grandes fortalezas de nuestro país. En cada rincón encontramos comida en casi cualquier esquina, desde puestos callejeros hasta restaurantes Michelin.

Asimismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo hasta 2024 existían alrededor de mil 723 museos registrados, 65 por ciento pertenecientes al sector público y 35 por ciento al privado.

Esto, sin considerar zonas arqueológicas y otros espacios de interés turístico. Pero, ¿qué tienen Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para recibir a los turistas?

CDMX, la meca de la diversidad gastronómica y cultural

La Ciudad de México se ha vuelto un destino imprescindible para los foodies, pues en ella encuentran una gran diversidad gastronómica. Desde garnachas callejeras hasta cocina de todas partes del mundo y restaurantes de autor.

Pero esta ciudad también tiene su comida típica, liderada por los tacos al pastor, de los más famosos del país.

Los tacos al pastor es una de las comidas típicas de la CDMX Cuartoscuro

En sus alcaldías han nacido platos que hoy son clásicos. Algunos ejemplos son la sopa de médula, de Álvaro Obregón; las gorditas de la Villa, en la Gustavo A. Madero; el caldo tlalpeño de Tlalpan o el mole de Milpa Alta.

Además, es la entidad mexicana con más restaurantes (38) dentro de la Guía Michelin, una de las más importantes a nivel gastronómico. A estos se suman 29 con la distinción Bib Gourmand, por su relación calidad-precio.

Finalmente, aquí se encuentran los únicos restaurantes de México con dos estrellas Michelin: Pujol y Quintonil, así como ocho con una estrella: El Califa de León, EM, Masala y Maíz, Expendio de Maíz, Sud 777, Rosetta, Máximo y Esquina Común.

En cuanto a la oferta cultural, la CDMX es la ciudad con más museos en el mundo: 190, distribuidos en sus 16 alcaldías. La diversidad abarca desde arqueología y arte moderno hasta economía, tecnología, juguetes antiguos y, por supuesto, dedicados a la cocina.

Dos de los más visitados por los turistas son el Museo Nacional de Antropología y La Casa Azul de Frida Kahlo.

Aspecto de la casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo Cuartoscuro

Mientras el primero muestra una colección de piezas prehispánicas de culturas como la mexica, maya, zapoteca y olmeca, el segundo nos adentra en la vida de una de las pintoras mexicanas más reconocidas en el mundo.

Guadalajara, una de las cocinas más representativas de México

Jalisco es conocido por ser la cuna de la birria, las tortas ahogadas y el pozole rojo, tres platillos que destacan por el color rojo y el sabor picante de sus salsas.

Guadalajara es una de las ciudades donde la oferta de estos abunda. Pero también aquí se prepara la versión mexicana del crème brûlée: la jericalla, una especie de flan horneado para formar una ligera capa caramelizada en la superficie.

Aquí también nació el biónico, una ensalada dulce que combina trozos de fruta fresca con crema dulce, granola, coco y pasas.

Pese a ello, Guadalajara aún no entra en la Guía Michelin México, que hasta hoy se ha enfocado en seis regiones del país.

Guadalajara cuenta con alrededor de una octava parte de museos, en comparación con la Ciudad de México AFP

Sin embargo, la oferta gastronómica es muy amplia y podemos disfrutar su comida típica en restaurantes como la Birriería Las 9 Esquinas, Tortas ahogadas Don José “El De La Bicicleta” y Carnes en su jugo Mexicaltzingo 1617.

En cuanto a la oferta cultural, Guadalajara cuenta con alrededor de una octava parte de museos, en comparación con la Ciudad de México: 25, sin contar espacios privados, galerías o instituciones culturales.

Pese al número, las opciones abarcan espacios para todos los intereses y edades. Desde arte, arqueología y paleontología hasta espacios enfocados para niños y el Museo de la Memoria LGBTIQ.

Justamente, este es uno de los museos que no puedes dejar de visitar, pues es el primero en su tipo y muestra cómo la sociedad y los medios promovieron y censuraron por años los estereotipos asociados con esta comunidad.

Otras paradas obligadas son el Instituto Cultural Cabañas, que alberga obras de José Clemente Orozco, y el Museo Regional de Guadalajara, que ofrece una mirada detallada a la historia de Jalisco, desde sus raíces prehispánicas hasta la época colonial y moderna.

Monterrey, la capital industrial, y una ciudad cultural y gastronómica

Monterrey es conocido por ser una ciudad clave para los negocios y la economía en México, con una amplia inversión extranjera. Sin embargo, también es hogar de la carne asada.

El asador es más que un instrumento para cocinar la carne; es una excusa para reunirse con amigos y familia, respaldado también por la importancia de la ganadería en la región.

Es así como nacen otros platos emblemáticos, como el cabrito asado, cocinado lentamente sobre leña o carbón; la machaca con huevo, hecha con carne seca deshebrada, y el chicharrón norteño, hecho con cachete de cerdo frito en manteca.

La calidad de su cocina, le ha ganado el reconocimiento de la Guía Michelin. Cinco restaurantes forman parte de esta selección, destacando el del chef Adrián Herrera, conocido por su trabajo como chef de MasterChef: Fonda San Francisco.

Además, los Tacos Doña Mary “La Gritona”, con guisados típicos del noreste de México, destacan en la categoría Bib Gourmand, mientras que dos restaurantes cuentan con una estrella Michelin: Koli y Pangea.

En cuanto a su oferta cultural, Monterrey cuenta con 23 museos, distribuidos principalmente en el centro de la ciudad y en zonas culturales como el Parque Fundidora o Barrio Antiguo.

Estos no se reducen a la historia y el arte; también está el Museo del Vidrio, El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, además del Museo de Autos y del Transporte de Monterrey “Humberto Lobo Villarreal”, entre muchos otros.

Por ejemplo, MARCO, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, es uno de los recintos de arte contemporáneo más importantes de Latinoamérica, mientras que el Museo del Acero Horno 3 es un homenaje al pasado industrial de Monterrey.

No solo el Estadio Azteca, BBVA y Akron están listos para vivir la emoción del Mundial. Todo el país vibra y tiene una amplia oferta turística para esta justa deportiva. CDMX, Guadalajara y Monterrey son el claro ejemplo de que en México también hay cultura y mucho sabor.