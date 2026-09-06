Kimi Antonelli hace historia al ganar en Monza; 'Checo' Pérez llega en la posición 18

Kimi Antonelli remontó desde la posición 19 para hacer historia y ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, mientras el mexicano Sergio Pérez cruzó la meta en el lugar 18.

El italiano, quien arrancó al final de la parrilla por un cambio de componentes en su unidad de potencia, no tuvo problemas para remontar en el grupo durante la jornada de este domingo, además de que se ayudó de la estrategia para superar a su coequipero George Russell con cuatro vueltas restantes, a pesar de tener un despiste mientras batallaban por el triunfo.

Con ello, Antonelli se convirtió en el primer piloto italiano en ganar el Gran Premio de Italia en Monza desde Ludovico Scarfiotti en 1966, además de ser el cuarto en la historia de la Fórmula 1.

Además, con su séptima victoria de la temporada, extendió su ventaja en el Mundial de Pilotos a 66 puntos sobre Russell, quien completó el 1-2 de Mercedes completando los últimos 49 giros con un juego de neumáticos duros.

Max Verstappen completó el podio, por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.

El arranque de la competencia con Pierre Gasly al frente Fórmula 1

La carrera inició con Pierre Gasly manteniendo la delantera en el arranque, aunque la perdió al comenzar el segundo giro a favor de Russell, mientras Charles Leclerc y Verstappen intentaron ir hacia adelante tan pronto como fue posible.

Antonelli ya ocupaba el lugar 13 rumbo a la segunda vuelta, justo antes de que Leclerc sufriera un despiste en la Curva parabólica, en el que impactó fuertemente la barrera de neumáticos. El monegasco fue revisado y dado de alta.

Tras una bandera roja que duró 30 minutos mientras reparaban la barrera exterior, la competencia reinició con la mayoría de los pilotos usando neumáticos duros, a excepción de Antonelli, Verstappen y Lewis Hamilton, tres de los pilotos que optaron por el compuesto medio.

El japonés obligó al grupo a dar una vuelta de calentamiento extra, ya que se formó mal en su cajón de salida, por lo que el reinicio fue en el sexto giro, en el que Franco Colapinto sufrió un despiste en Lesmo, mientras peleaba con Verstappen por el tercer sitio.

La remontada de Antonelli continuó, al grado de ser sexto para el octavo giro, tercero en la vuelta 13 y después aprovechar la pelea que Russell y Verstappen sostenían por el liderato para acercarse y rebasar a ambos para el giro 18.

Si bien el intercambio del primer lugar fue la constante entre la dupla de Mercedes en los siguientes giros, una aparición de Auto de Seguridad Virtual en la vuelta 28, causada por la detención de Lance Stroll en pista, generó el momento decisivo del Gran Premio, ya que Antonelli y Verstappen se metieron a pits por neumáticos nuevos.

El italiano montó el compuesto medio y el holandés usó el duro, empezando así la encomienda de erradicar la brecha de 15 segundos que Russell tenía para cuando regresó la condición de bandera verde.

Antonelli rebasó sin problemas a Gasly, a Norris y a Piastri y se benefició de un corte de pista de Hamilton para tomar la segunda posición. Verstappen intentó seguirle el ritmo, al registrar un déficit de alrededor de dos segundos ante el italiano, pero a doce giros del final, se fue a la zona de escape de la primera chicana mientras intentaba rebasar a Piastri por el tercer sitio.

Pese a superar al australiano una vuelta más tarde, el piloto de Red Bull ya estaba nueve segundos detrás de Antonelli, quien erradicó la brecha sobre su coequipero. Con cuatro giros restantes, intentó hacer el rebase por la línea interna en la primera chicana, pero tomó mal la salida de la curva y se despistó.

Sin embargo, Antonelli no tuvo problemas para volver a acercarse a Russell, para luego tomar la delantera antes de llegar a las curvas Ascari en la vuelta 50.

Verstappen llegó tercero, a once segundos del vencedor, mientras Norris venció a Piastri en la última vuelta, tras un duelo muy cerrado entre ambos en las vueltas finales. Hamilton no pudo mantener el ritmo de sus rivales y se conformó con el sexto puesto, por delante de Gasly, Arvid Lindblad, Colapinto y Yuki Tsunoda.

Sergio 'Checo' Perez se mantuvo en el lugar 17 en la primera parte del recorrido, pero luego fue sancionado con cinco segundos por no seguir las instrucciones de la dirección de carrera al salir a una zona de escape.

El mexicano se mantuvo en todo momento por delante de su coequipero Valtteri Bottas, además de aprovechar el abandono de los dos pilotos de Aston Martin por fallas mecánicas para completar el recorrido en la posición 18.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el domingo 13 de septiembre en Madrid, España.