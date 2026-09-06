Frentes Políticos / 6 de septiembre de 2026

1. Postura inamovible. La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner sobre la mesa una definición que marca distancia con cualquier tutela extranjera: México no será colonia ni protectorado de nadie, y quien ocupe la Presidencia debe responder sólo ante los mexicanos. Su iniciativa para impedir la doble nacionalidad para el cargo va en esa dirección. En Colima dejó clara su lectura política del encuentro entre Alejandro Moreno y Vicente Fox, representa, dijo, el intento de regresar a un pasado de corrupción y privilegios. Sheinbaum no baja la guardia. México es libre, independiente, soberano... y tiene memoria.

2. Sentencia. La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, obtuvo condenas de hasta 10 años y ocho meses contra tres hombres relacionados con el grupo criminal Los Viagras, detenidos en Michoacán con fusiles, una pistola, 17 cargadores, más de dos mil cartuchos y equipo táctico. El resultado confirma que las investigaciones federales pueden traducirse en cárcel cuando las pruebas llegan sólidas ante un juez. En un estado como Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, cada golpe a las estructuras criminales cuenta. Tres menos en las calles; ahora que la justicia haga lo suyo y que las armas no vuelvan a intimidar a la población.

3. Bajas innecesarias. La emboscada contra agentes federales en Omealca vuelve a exhibir la fragilidad de Veracruz en materia de seguridad. Dos elementos de la SSPC murieron y una más permanece grave, mientras los agresores lograron atacar a personal que realizaba labores de inteligencia. Rocío Nahle enfrenta así una realidad que no admite pretextos; la violencia sigue alcanzando incluso a quienes están encargados de combatirla. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, promete que no habrá impunidad y despliega fuerzas por tierra y aire. Ya era tiempo. Porque en Veracruz, la delincuencia ya no sólo desafía a la autoridad, la embosca.

4. Lápida. Zenyazen Escobar construyó su carrera desde el activismo magisterial hasta convertirse en uno de los rostros más visibles de la 4T veracruzana. Diputado local, secretario de Educación con Cuitláhuac García y diputado federal, acumuló poder, reflectores y también polémicas, señalamientos por presunto enriquecimiento, episodios mediáticos y confrontaciones que retrataban su estilo de hacer política. Su ascenso fue vertiginoso, pero también su exposición. Hoy, su muerte deja una pregunta, ¿cuánto cuesta gobernar un estado donde hasta sus propios operadores terminan así?

5. Hasta encontrarla. La desaparición de Jenny Kalindy Bolívar exige que la investigación no deje cabos sueltos. La estudiante ecuatoriana, de 40 años, fue vista por última vez el 26 de agosto en Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, y la fiscalía que dirige Bertha Alcalde ya aseguró el inmueble donde habría sido vista por última vez, tras localizar indicios relacionados con el caso. Hay una mujer desaparecida y una familia que busca respuestas desde Ecuador. Los mecanismos fueron activados en la SSC bajo el mando de Pablo Vázquez. Que haya una investigación con rigor, perspectiva de género y, sobre todo, resultados.