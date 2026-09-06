¡Leyenda de la NFL en problemas! Emmitt Smith es señalado de fraude por una comunidad Cherokee

El histórico corredor estrella de la NFL, Emmitt Smith, se enfrentará a un proceso civil tras ser acusado formalmente de irregularidades corporativas. El miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Dallas Cowboys fue demandado por acusaciones de operar una red de desvíos con características idénticas a un esquema Ponzi. La querella judicial, interpuesta ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, exige la restitución inmediata de un fondo de 2.5 millones de dólares que presuntamente fue malversado por los acusados.

La acción jurídica fue impulsada por Kituwah LLC, el brazo de inversión perteneciente a la Banda Oriental de los Indios Cherokee. Los hechos se originaron en septiembre de 2023, cuando el grupo indígena otorgó un financiamiento de capital a la corporación 4 13 Solutions Inc., una firma especializada en activos de bienes raíces y energías renovables de la cual Smith es copropietario directo junto a su socio comercial, David Mosley.

El engaño del megaproyecto ecológico

El propósito original del préstamo temporal consistía en integrarse al desarrollo de infraestructura limpia en Texas denominado Project Exodus. La polémica se intensificó tras revelarse los detalles ocultos del desvío:

Fondo desviado: Los recursos económicos jamás se canalizaron a la compra de terrenos para los parques solares ni generadores eólicos.

Los recursos económicos jamás se canalizaron a la compra de terrenos para los parques solares ni generadores eólicos. Saldos viejos: El dinero fue transferido de manera ilícita para liquidar adeudos vencidos que los demandados mantenían con la financiera Wilson Holdings.

El dinero fue transferido de manera ilícita para liquidar adeudos vencidos que los demandados mantenían con la financiera Wilson Holdings. Falsificación de informes: Para encubrir la operación, los implicados presentaron reportes apócrifos adjudicando los retrasos a supuestos trámites burocráticos del gobierno.

El colapso definitivo del trato ocurrió el 1 de febrero de 2024, fecha límite estipulada en los contratos para la devolución total del capital prestado. Tras revisiones internas de los asesores de la comunidad nativa americana, se confirmó la ausencia total de obras de construcción en la zona texana.

Al fracasar las negociaciones previas fuera de los tribunales, la organización indígena determinó recurrir a las instancias legales para exigir el reembolso íntegro junto con los intereses acumulados.

Emmitt Smith terminó su trayectoria como uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL. Especial

¿Cuál es el legado de Emmitt Smith en la NFL?

Emmitt Smith dejó una carrera de logros en la NFL entre 1990 y 2004, retirándose como líder corredor de todos los tiempos. En 2010 ingresó al Salón de la Fama:

Líder histórico en yardas por tierra: 18,355 yardas.

18,355 yardas. Más touchdowns por tierra de por vida: 164 anotaciones.

164 anotaciones. Más acarreos en la historia: 4,409.

4,409. Más temporadas consecutivas de 1,000+ yardas: 11 (único en hacerlo).

11 (único en hacerlo). Mayor cantidad de "toques" de balón (Touches): 4,924 jugadas (sumando acarreos y recepciones).

4,924 jugadas (sumando acarreos y recepciones). Líder de yardas terrestres en postemporada: 1,586 yardas

1,586 yardas Más touchdowns por tierra en postemporada: 19

19 Más partidos de 100+ yardas por tierra: 78

Hito único en una sola temporada (1993):