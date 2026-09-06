F1: Así queda el estado del campeonato tras Italia 2026; ¿dónde está 'Checo' Pérez?

Andrea Kimi Antonelli celebró con su público este domingo en Monza, luego de ser el primer piloto en ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 desde 1996.

El integrante de Mercedes llegó a siete triunfos en la temporada 2026, igualando la cantidad de victorias que su coequipero George Russell tiene en el Gran Circo. Con ello, Antonelli extendió su ventaja a 66 puntos sobre el británico, después de trece carreras.

Russell, a su vez, impuso distancia de diez unidades sobre Lewis Hamilton, al tiempo que Lando Norris aprovechó el abandono de Charles Leclerc para afianzarse en cuarto sitio.

Veinte pilotos han sumado puntos en el Mundial. Quien abrió su cuenta de unidades en Monza fue el japonés Yuki Tsunoda, quien hizo su segunda aparición en el año.

Campeonato de pilotos tras el Gran Premio de Italia 2026

1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 267

2. George Russell - Mercedes - 201

3. Lewis Hamilton - Ferrari - 191

4. Lando Norris - McLaren - 171

5. Charles Leclerc - Ferrari - 155

6. Max Verstappen - Red Bull - 127

7. Oscar Piastri - McLaren - 116

8. Isack Hadjar - Red Bull - 71

9. Liam Lawson - Red Bull - 51

10. Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 41

11. Arvid Lindblad - Racing Bulls - 29

12. Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 21

13. Oliver Bearman - Haas F1 Team - 18

14. Gabriel Bortoleto - Audi - 10

15. Nico Hülkenberg - Audi - 6

16. Carlos Sainz - Williams - 6

17. Alexander Albon - Williams - 5

18. Esteban Ocon - Haas F1 Team - 3

19. Fernando Alonso - Aston Martin - 3

20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1

21. Lance Stroll - Aston Martin - 0

22. Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0

23. Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0

Campeonato de constructores tras el Gran Premio de Italia 2026

1. Mercedes - 468

2. Ferrari - 346

3. McLaren - 287

4. Red Bull - 204

5. Racing Bulls - 75

6. Alpine F1 Team - 62

7. Haas F1 Team - 21

8. Audi - 16

9. Williams - 11

10. Aston Martin - 3

11. Cadillac F1 Team - 0

¿Cuánto será la próxima carrera de 'Checo' Pérez y la Fórmula 1?

El Mundial 2026 de Fórmula 1 continuará el próximo domingo 13 de septiembre, con la primera edición del Gran Premio de Madrid.