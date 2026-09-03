F1 reducirá la distancia de las carreras en 2027 para dar más potencia a los motores

La Fórmula 1 alista otro cambio para el 2027 que podría no ser del agrado de los fanáticos ya que, las escuderías, estarían analizando reducir la distancia de los grandes premios (las carreras de los domingos), todo para seguir el plan de modificar la distribución de energía con las unidades de potencia actuales.

Según una exclusiva adelantada por el portal especializado AutoRacer de Italia, la modificación quiere reducir las competencias en un cinco por ciento, pasando de los 305 kilómetros de distancia que debe durar actualmente una carrera a un rango de 290 kilómetros.

El objetivo sería ayudar a que las modificaciones en las unidades de potencia pensadas para el próximo año, donde se dejará el modelo del 50/50 entre el motor de combustión y el sistema eléctrico para pasar a un mayor peso al motor de gasolina, pueda realizarse sin generar un sobrecosto a los fabricantes y equipos.

Solución económica para evitar rediseñar el chasis en la F1 2027

De acuerdo con la información en AutoRacer, el incremento en la potencia térmica y la mayor disponibilidad en el flujo de combustible previstos para 2027 provocarán un consumo superior en pista, lo cual obligaría a un rediseño de los tanques de combustible y el chasis, ambos recién modificados bajo la normativa del 2026.

Una de las soluciones para evitar estos cambios sería recortar la distancia de las carreras y, con ello, no habría necesidad de modificaciones técnicas impidiendo además un gasto extra en los presupuestos ajustados de los equipos. Según el medio italiano, la propuesta ha sido respaldada de forma unánime por las 11 escuderías.

La Fórmula 1 tratará de corregir desde el próximo año la fórmula 50/50 que ha generado controversia en la unidad de potencia. Dado que, actualmente es necesaria una importante aportación del sistema híbrido, los motores tienen que entrar en una fase de recuperación de energía en las rectas de los trazados, como Monza, donde se espera que no se logren las velocidades punta obtenidas en años previos, una situación que ha generado molestia en el público.