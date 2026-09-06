¡Orgullo tricolor! Raúl Jiménez lidera como capitán la igualada del Wolverhampton ante Birmingham

El artillero mexicano, Raúl Jiménez, portó con orgullo el gafete de capitán en el empate 2-2 del Wolverhampton en condición de visitante frente al Birmingham City. El cotejo, correspondiente a la quinta jornada de la EFL Championship de Inglaterra, sirvió como escenario para que el atacante tricolor firmara una sobresaliente actuación en el eje del ataque de los Wolves, participando directamente en la jugada que abrió el marcador en patio ajeno.

La escuadra visitante pegó primero en el compromiso gracias a la oportuna intervención de Fernando López, quien rompió las redes apenas al minuto tres de la primera mitad. Dicha anotación nació de los botines del hidalguense, quien realizó una excelsa conducción por el pasillo central de la cancha antes de abrir el balón hacia la banda lateral para Rodrigo Gómez, propiciando el centro que culminó en el festejo inicial.

Aun así, el sabor final fue agridulce para la escuadra de los Wolves. El tempranero tanto de López quedó neutralizado rápidamente por la respuesta de los locales cuando Jay Stansfield empató al minuto 22.

Ladislav Krejčí volvió a poner en ventaja al Wolverhampton al minuto 31 con una gran definición. Solo cinco minutos después, un autogol de Jackson Tchatchoua selló el 2-2 definitivo en el marcador.

El aporte del 'Lobo de Tepeji' y agenda

Jiménez estuvo muy cerca de marcar hacia el final del primer tiempo, gracias a un tiro libre lejano que superó por completo al portero rival pero terminó chocando dramáticamente contra el travesaño.

El delantero se mantuvo activo e inquietó de forma constante a la zaga enemiga hasta que dejó el campo al minuto 76 para darle lugar a Tommy Doyle. Con este partido, el hidalguense suma dos goles y una asistencia en lo que va del gran arranque de temporada. Con esta igualdad, el Wolverhampton suma un punto que lo ubica momentáneamente en el noveno lugar con 8 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar el Wolverhampton con Raúl Jiménez?

El próximo compromiso del Wolverhampton será el domingo 13 de septiembre de 2026. Visitarán al Sheffield United en Bramall Lane por la Jornada 7 de la EFL Championship, arrancando a las 5:00 AM (tiempo del centro de México). Cabe destacar que su encuentro de la Jornada 6 frente al Portsmouth (programado para el 9 de septiembre) se pospuso, así que regresarán a la cancha directamente el fin de semana.