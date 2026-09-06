Más de 50 mil corredores participaron en “Todo México Salvando Vidas” de la Cruz Roja

No importa la distancia ni el ritmo cuando se trata de ayudar. Este domingo, miles de personas salieron a correr por una causa que va mucho más allá de cruzar la meta. La séptima edición de “Todo México Salvando Vidas”, organizada por la Cruz Roja Mexicana, reunió a más de 50 mil participantes en los 32 estados del país para fortalecer los servicios que ofrecen, principalmente en su labor de atención prehospitalaria.

En la Ciudad de México, la actividad comenzó en la Estela de Luz, donde se reunieron corredores de distintas edades y niveles. Hubo quienes decidieron completar el recorrido acompañados por sus perros, sumándose a una jornada que tuvo espacio para la convivencia de familias y amigos.

Los participantes pudieron elegir entre las carreras de 5 y 10 kilómetros, mientras que quienes buscaban una actividad más recreativa optaron por la caminata de 3 kilómetros. El recorrido principal avanzó por Paseo de la Reforma rumbo a la Fuente de Petróleos y posteriormente regresó al punto de salida.

Es un doble mensaje, tanto para la Cruz Roja, como para la salud. Nos da mucho gusto ver como toda la gente en el país se suma a la carrera, que tengamos historias de vida y que la Cruz Roja ha estado presente. Es un compromiso muy grande el que tenemos para cuando la gente nos necesite”, señaló para Excélsior, Eduardo De Agüero Le Duc, presidente de la Cruz Roja.

Más allá de la competencia, el objetivo fue claro: fomentar la actividad física, promover la convivencia y reunir recursos para fortalecer los servicios que brinda la Cruz Roja en todo el país.

Cada corredor tuvo su propia motivación, pero todos comparten una misma meta. “Todo México Salvando Vidas” convirtió el ejercicio en una forma de solidaridad y recordó que, para la Cruz Roja, cada apoyo cuenta cuando se trata de seguir atendiendo emergencias y salvando vidas.

“Hace 17 años tuve un accidente en la carretera que me dejó sin movilidad en las piernas, pero gracias a la Cruz Roja tuve una rápida atención. Hay que mostrarle a la gente lo importante ayuda”, mencionó Ruth Cruz.