VIDEO: Charles Leclerc sufre fuerte accidente en Italia y genera bandera roja

Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente en la segunda vuelta del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, generando una bandera roja.

El monegasco salió en tercer lugar en la jornada de este domingo en Monza, en la que sobrevivió a un incidente con su coequipero de Ferrari, Lewis Hamilton, a quien le cerró la puerta mientras negociaban la primera chicana.

Después, Leclerc inició su ataque al frente, aprovechando el rebase de George Russell sobre Pierre Gasly para tomar el segundo lugar por algunos segundos, al iniciar el segundo giro, aunque tanto el francés como Max Verstappen lo superaron metros más adelante.

Al final de la vuelta, mientras peleaba la cuarta posición con Oscar Piastri, Leclerc perdió el control de su Ferrari al tocar la línea exterior de la Curva Parabólica, por lo que golpeó fuertemente contras las barreras de protección.

Pese a salir por sus propios medios, Leclerc esperó al cuerpo médico para ser revisado. Debido al daño de las barreras, y para remover el monoplaza de la zona, la FIA ordenó detener el Gran Premio.

Es la segunda carrera consecutiva en la que un accidente ocurrido en las primeras vueltas genera una bandera roja. Hace dos semanas, en Países Bajos, Max Verstappen chocó al salir de la última curva del circuito de Zandvoort mientras rodaba en las primeras posiciones.

El Gran Premio reiniciará a las 7:39 hrs (Tiempo del Centro de México). Russell lidera sobre Gasly, Verstappen, Franco Colapinto y Piastri. El mexicano Sergio Pérez corre en el lugar 17.