Así queda la parrilla del Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1; ¿dónde arrancará 'Checo' Pérez?
Pierre Gasly liderará al grupo por delante de George Russell, mientras Andrea Kimi Antonelli saldrá en las últimas posiciones.
Pierre Gasly obtuvo su primera ‘pole position’ en la Fórmula 1 mientras la parrilla del Gran Premio de Italia 2026 ha quedado definida, con tres pilotos pasando al final por penalizaciones.
El francés sorprendió al mundo en el final de la sesión de este sábado al vencer por 60 milésimas a George Russell, quien intentará capitalizar ante la sanción a Kimi Antonelli para recortar distancias en la lucha por el título.
Antonelli, junto con Liam Lawson y Alex Albon, han cambiado componentes en su unidad de potencia y arrancarán en las últimas posiciones, beneficiando a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien tomará la salida en el sitio 17.
ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA DEL GP DE ITALIA 2026 DE F1
1. Pierre Gasly
2. George Russell
3. Oscar Piastri
4. Charles Leclerc
5. Lewis Hamilton
6. Max Verstappen
7. Franco Colapinto
8. Lando Norris
9. Arvid Lindblad
10. Gabriel Bortoleto
11. Oliver Bearman
12. Nico Hulkenberg
13. Carlos Sainz
14. Esteban Ocon
15. Yuki Tsunoda
16. Valtteri Bottas
17. Sergio ‘Checo’ Pérez
18. Fernando Alonso
19. Lance Stroll
20. Alex Albon
21. Kimi Antonelli
22. Liam Lawson
¿A qué hora arrancará el Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1?
La fecha 13 del Campeonato Mundial 2026, a realizarse en el autódromo de Monza, comenzará este domingo 6 de septiembre a las 7:00 hrs (Tiempo del Centro de México).