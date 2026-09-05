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Así queda la parrilla del Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1; ¿dónde arrancará 'Checo' Pérez?

Pierre Gasly liderará al grupo por delante de George Russell, mientras Andrea Kimi Antonelli saldrá en las últimas posiciones.

Por: Eduardo Olmos

El francés esperó 190 participaciones para obtener su primera 'pole position'
El francés esperó 190 participaciones para obtener su primera 'pole position'Fórmula 1

Pierre Gasly obtuvo su primera ‘pole position’ en la Fórmula 1 mientras la parrilla del Gran Premio de Italia 2026 ha quedado definida, con tres pilotos pasando al final por penalizaciones.

El francés sorprendió al mundo en el final de la sesión de este sábado al vencer por 60 milésimas a George Russell, quien intentará capitalizar ante la sanción a Kimi Antonelli para recortar distancias en la lucha por el título.

Antonelli, junto con Liam Lawson y Alex Albon, han cambiado componentes en su unidad de potencia y arrancarán en las últimas posiciones, beneficiando a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien tomará la salida en el sitio 17.

ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA DEL GP DE ITALIA 2026 DE F1

1.        Pierre Gasly

2.        George Russell

3.        Oscar Piastri

4.        Charles Leclerc

5.        Lewis Hamilton

6.        Max Verstappen

7.        Franco Colapinto

8.        Lando Norris

9.        Arvid Lindblad

10.  Gabriel Bortoleto

11.  Oliver Bearman

12.  Nico Hulkenberg

13.  Carlos Sainz

14.  Esteban Ocon

15.  Yuki Tsunoda

16.  Valtteri Bottas

17.  Sergio ‘Checo’ Pérez

18.  Fernando Alonso

19.  Lance Stroll

20.  Alex Albon

21.  Kimi Antonelli

22.  Liam Lawson

¿A qué hora arrancará el Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1?

La fecha 13 del Campeonato Mundial 2026, a realizarse en el autódromo de Monza, comenzará este domingo 6 de septiembre a las 7:00 hrs (Tiempo del Centro de México).

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