Sindárov vence a Anand y empata con Firouzja en Tech Mahindra, Bangalore
LANCE TÁCTICO MUY HUMANO. Imperceptible por los módulos. Juegan blancas. Sindárov, retador oficial a la corona mundial, vence al prestigioso ex monarca Anand, en el Torneo de ajedrez rápido por equipos que se realiza en Bangalore, India, con la presencia de varias de las luminarias. Anote aquí 33. su jugada y compare.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
El veinteañero y prodigioso astro de Uzbekistán Javokhir Sindárov consigue su primer victoria sobre el ex monarca mundial Viswanathan Anand, empata con el iraní francés Alireza Firouzja y conduce al primer lugar a su equipo Gambitos Americanos al primer sitio del Torneo de ajedrez rápido Tech Mahindra Global, en Bangalore, India, con la presencia de seis escuadras formadas por notables maestros entre ellos Magnus Carlsen, Anish Giri, Aronian, Nepominiachtchi…
Es el segundo encuentro de Sindárov con Anand tras un empate en 26 jugadas de un Giuoco Piano en el Campeonato Mundial por equipos en Hong Kong el pasado 10 junio.
Se juega al ritmo de 20 minutos con adicional de 02” desde la jugada 41. Participan: Gambitos americanos: Javokhir Sindárov, Nihal Sarin, Daniil Dúbov, Bibisara Assaubayeva, Mar Andria Maurizzi y la MI Sara Khadem. Pipers Alpinos: Magnus Carlsen, Anish Giri, Santosh Vidit, Divya Deshmuk, Humpy Koneru, Volodar Murzin. Grandes Maestros del Ganges: Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian, Leinier Domínguez, MI Polina Shuvalova, MI Stavroula Tsolakidou y León Luke Mendonca. Alaskan Knights: Viswanathan Anand, Arjún Erigaisi, Yagiz Kaan Erdogmus, Kateryna Lagno, WGM Nino Batsiashvili y Mishra Abhimanyu. Reyes Continentales Triveni: Alireza Firouzja, Wei, Yi; Chitambaram Aravindh, Zhu Jiner, Pranav Venkatesh y Alexandra Kosteniuk. Maestros de Airlearn Mumba: Máxime Vachier-Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov, Vladimir Fedoseev, Harika Dronavalli, Bardiya Danesvar y la MI Carissa Yip.
Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, Gambiteros Americanos, 2,732. Negras: Viswanathan Anand, India, Alaskan Knigths, 2,721- Defensa Siciliana, V. Rauser, B55. R–1, Tech Mahindra, GC, Bangalore, India, 05–09-2026.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Ad3 Cc6 6.Ae3 Cg4 7.Cxc6 bxc6 8.Ad2 g6 9.Ac3 Cf6 10.e5 dxe5 [10...Cd5 11.Ae4 Cxc3 12.Axc6+ Ad7 13.Axd7+ Dxd7 14.Cxc3=] 11.De2= Las blancas con microscópica ventaja en función a estructura de peones y desarrollo. Gozan además de un poco de más espacio. El peón aislado en c6 se convierte en objetivo de ataque. 11...Ag7 12.Axe5 0–0 13.0–0 Ag4 14.De1 [14.f3 Db6+ 15.Rh1 Ae6 16.b3 Cd7 17.Axg7 Rxg7=] 14...Dc8 15.Ca3 Este tipo de lances se permite en el ajedrez rápido. No así en el clásico. Es mejor Cc3. 15...Td8 16.Cc4 Af5 17.Axf5 Dxf5 18.De2 Cd5 19.Axg7+= Rxg7 20.Tfe1 h5 21.Tad1 Df6 22.De5 Cb6 23.Dxf6+ Rxf6 24.Ca5 Txd1 25.Txd1 Tc8 26.Rf1 c5 27.b3 e6 28.c4 Re7 29.Re2 Cd7 30.Cb7 Tc6 31.a3 Tb6 32.Ca5 Cb8 33.b4! Un lance táctico “muy humano” difícil de captar por los módulos de cálculo. Se sacrifica un peón con la idea de explotar la mala posición del caballo y tomar la iniciativa. 33...cxb4 34.c5 Tb5 35.c6! Ca6 [35...Txa5 No hay forma de impedir la coronación. 36.c7 Tc5 37.cxb8D+-] 36.Td7+ Rf6 37.axb4 Txb4 38.Txa7 Tb2+ 39.Rd1 Cb4 40.c7 Tc2 41.Tb7+- Tc3 42.Txb4 Txc7+- 43.Cc4 g5 44.Re2 Ta7 45.g3 Ta2+ 46.Rf3 Rg6 47.Ce5+ Rf6 48.Tb5 Ta3+ 49.Rg2 Ta4 50.Cf3 g4 51.Ch4 e5 52.Tb8 Ta2 53.Th8 Rg5 54.Th7 Ta7 55.h3 e4 56.hxg4 hxg4 57.Tg7+ Negras rinden. 1–0.
Blancas: V Pranav, India, Reyes Continentales, 2,594. Negras: Marc´Andria Maurizzi, Francia, Gambitos Americanos, 2,568.Defensa Caro-Kann, V del avance, B12.R–1, Tech Mahindra Global Chess, Bangalore, India, 05-09-2026.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 e6 5.c3 Cd7 6.Cf3 Axc5 7.Cbd2 Db6 8.De2 Da6 9.b4 Dxe2+ 10.Axe2 Ae7 11.0–0 f6 12.exf6 Cgxf6 13.Te1 e5 14.Ab2 0–0 15.a3 a5 16.Ab5 e4 17.Cd4 Ce5 18.f3 Ad7 19.Af1 Ad6 20.fxe4 Ceg4 21.C4f3 Af4 22.e5 Ce4 23.Cxe4 dxe4 24.Ac4+ Rh8 25.Txe4 Ac6 26.Txf4 Txf4 27.Ae2 Te4 28.Af1 Ce3 29.Cd4 axb4 30.cxb4 Ad5 31.e6 Tf8 32.Ad3 Tg4 33.g3 Ac4 34.Te1 Axd3 35.Txe3 Ag6 36.e7 Te8 37.Cb5 Te4 38.Tf3 T4xe7 39.Ac3 Td7 40.Cd4 h6 41.Rf2 Rh7 42.g4 Te4 43.Cf5 Txg4 44.Ce3 Th4 45.Rg3 Te4 46.Cg2 Ah5 47.Tf4 Td3+ 48.Rh4 g5+ 0–1.
Blancas: Levon Aronian, EUA, Grandes Maestros del Ganges, 2,739. Negras: Wei, Yi, China, Reyes Continentales, 2,726. Siciliana, B50.R-2, Tech Mahindra GC, Bangalore, 05-09-2026.1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.c3 Cf6 4.Dc2 Dc7 5.h3 g6 6.Ac4 Ag7 7.0–0 0–0 8.Te1 Cc6 9.d4 cxd4 10.cxd4 Db6 11.d5 Cd4 12.Cxd4 Dxd4 13.Cd2 Ad7 14.Cf3 Dc5 15.Ae3 Da5 16.Dd3 Tac8 17.Tac1 Tc7 18.Ab3 Tfc8 19.Txc7 Txc7 20.Ad2 Db6 21.Ac3 Tc8 22.Dd2 Da6 23.e5 dxe5 24.Txe5 Af5 25.De3 Af8 26.Txe7 Axe7 27.Dxe7 Ce4 28.d6 Cxd6 29.Cg5 1–0.