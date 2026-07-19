Antonelli se considera "con suerte" de ampliar ventaja en la Fórmula 1 tras ganar en Spa

Kimi Antonelli afirma que ha corrido con suerte para volver a ampliar su ventaja en el Mundial de Pilotos de Fórmula 1, luego de su victoria y del abandono de George Russell en Bélgica.

El italiano tuvo dos retiros en las últimas tres carreras, ambas por problemas de confiabilidad, mientras que en la otra fue superado por su coequipero británico, quien se agenció el triunfo en Austria.

Pero el accidente que Russell tuvo con Lewis Hamilton este domingo en Spa-Francorchamps facilitó el camino de Antonelli, quien ahora no tuvo complicaciones para rebasar a Charles Leclerc y dirigirse a su sexta victoria de la temporada.

Tras la carrera, el líder del campeonato destacó el hecho de poder concretar el triunfo a pesar de las adversidades como los periodos de Auto de Seguridad Virtual, con los que perdió el liderato, así como de las tres últimas rondas, donde hubo situaciones fuera de su control.

Siempre tuvimos la inercia. Sólo se trataba de conseguir el resultado”, dijo.

Hoy tuvimos algo de suerte con lo que pasó (con Russell) en función del campeonato. Por eso hay que aprovechar cada oportunidad, porque vimos que la situación puede cambiar muy fácilmente”.

Tenemos que seguir rindiendo, consiguiendo resultados y ver qué pasa al final del año”.

Antonelli cedió el liderato a Charles Leclerc a la mitad de la carrera Pirelli Motorsport

El resultado ahora coloca a Antonelli con ventaja de 45 puntos sobre Lewis Hamilton y de 50 ante Russell, una que pudo ser mucho mayor de no ser por su par de retiros.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, también lamenta que su joven piloto haya atravesado por esos contratiempos, aunque aplaudió su rendimiento dominante durante este fin de semana en Bélgica.

Silverstone debería haber sido suya, pero tuvo un abandono”, dijo a Sky Sports.