¿El último baile? Emotivo regreso de Messi al Inter Miami tras la dolorosa herida del Mundial 2026

El mundo del futbol pone sus ojos nuevamente en la Florida. Este miércoles 29 de julio, el astro argentino Lionel Messi retomó las prácticas con el Inter Miami, marcando su regreso a los entrenamientos apenas diez días después de perder la final del Mundial de 2026 con la Selección de Argentina ante España.

La vuelta al césped no fue solitaria. Un video compartido por el club en sus redes sociales oficiales mostró a Messi saltando al campo acompañado de su socio y amigo, Luis Suárez. La imagen de ambos referentes inyecta optimismo a la afición de Las Garzas, que busca ver de nuevo la química letal que los caracterizó en Europa.

El refugio en Rosario y el desgaste físico del capitán

Después de la amarga derrota por 1-0 ante España en el MetLife Stadium, Messi buscó refugio en su natal Rosario. Allí pasó una semana de desconexión total junto a su familia para sanar lo que él mismo describió en su cuenta de Instagram como una "herida muy grande" tras escapársele el bicampeonato en la Copa del Mundo.

A sus 39 años, el desgaste físico y mental tras un torneo de tal magnitud es evidente. Sin embargo, su rápido retorno a los entrenamientos en Miami sugiere un compromiso total con la franquicia que preside David Beckham.

Estrategia de recuperación de Guillermo Hoyos y fechas de próximos partidos

El entrenador Guillermo Hoyos ha sido cauteloso con los tiempos de juego. Tanto Messi como Rodrigo De Paul recibieron permisos especiales para ausentarse del Juego de las Estrellas de la MLS, priorizando una recuperación integral.

"Se merecen los espacios tras un desgaste tan tremendo", afirmó el director técnico, reconociendo que la prioridad absoluta es que el capitán recupere su mejor versión física.

La gran incógnita para los aficionados es el calendario oficial de partidos para su debut veraniego:

Sábado 1 de agosto: El Inter Miami recibe al Columbus Crew en la MLS, aunque existe la posibilidad de que el argentino sea preservado.

El Inter Miami recibe al en la MLS, aunque existe la posibilidad de que el argentino sea preservado. Miércoles 5 de agosto: Fecha clave para el debut en la Leagues Cup frente al Atlético de San Luis, donde se perfila su regreso más probable a la alineación titular.

Mientras tanto, la incertidumbre también rodea su futuro internacional, ya que el atacante aún no ha aclarado si seguirá vistiendo la camiseta albiceleste en las próximas eliminatorias.