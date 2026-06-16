Katia Itzel y Sandra Ramírez tienen su tercer partido del Mundial

Poco a poco concluye la primera jornada del Mundial y, con ello, la FIFA continúa revelando las designaciones arbitrales para los encuentros siguientes.

Las selecciones ya han saltado al campo en varios grupos y los árbitros mexicanos siguen recibiendo confianza del máximo organismo del futbol mundial.

Keito Nakamura jugó sin espinilleras durante el Países Bajos Vs Japón en el Mundial 2026. Mexsport

Katia Itzel y Sandra Ramírez suman su tercer partido

La árbitra central Katia Itzel y la asistente Sandra Ramírez fueron designadas para el importante duelo de la segunda jornada de la Copa del Mundo entre Estados Unidos y Australia.

Este será el tercer encuentro que ambas mexicanas arbitren en el presente Mundial, lo que confirma su consolidación en el torneo.

Katia Itzel estará como cuarto árbitro, mientras que Sandra Ramírez fungirá como Reserve Assistant Referee.

El encuentro, correspondiente al Grupo D, promete ser de alta intensidad por el nivel de ambas y sobre todo, porque será un duelo que pudiera confirmar la clasificación de USA a los 16vos.

La dupla mexicana llega con buena preparación física y táctica, habiendo demostrado solvencia en sus presentaciones anteriores.

Katia Itzel Garcia y Sandra Ramírez durante el Países Bajos Vs Japón en el Mundial 2026. Mexsport

Tercer partido de Katia Itzel en la Copa del Mundo

En su primer partido del Mundial, Katia Itzel García mostró un gran control del juego, también como cuarta árbitra.

Mañana se espera que Katia Itzel también tenga una buena actuación en el duelo entre Inglaterra y Croacia. La mexicana llega con ritmo y confianza y este nuevo compromiso le permitirá seguir acumulando minutos internacionales de élite.