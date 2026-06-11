Katia Itzel prepara su debut mundialista: Países Bajos Vs Japón

Katia Itzel García será la primera silbante mexicana en aparecer dentro del Mundial 2026, siendo parte del tercer día de actividades durante el debut de Países Bajos y Japón; Sandra Ramírez igualmente estará presente en dicho compromiso a celebrarse en Dallas.

Este domingo 14 de junio, Katia Itzel García estará presente en el compromiso ante poco más de 70,000 espectadores entre Países Bajos y Japón, siendo la primer silbante que tendrá presencia en un compromiso de los 7 mexicanos que son parte de la justa mundialista.

Katia Itzel García es parte de los 7 árbitros mexicanos que estarán presentes en el Mundial 2026. Mexsport

Países Bajos Vs Japón será el décimo partido correspondiente a la Fase de Grupos del Mundial 2026, mismo que se jugará en la casa que habitualmente pertenece a los Vaqueros de la NFL.

Árbitros designados para el Países Bajos Vs Japón

Katia Itzel García fungirá como cuarto árbitro del compromiso, mismo en el que impartirán justicia una terna de árbitros norteamericanos; solamente en caso de una lesión o percance mayor del central, la mexicana estaría saltando al terreno de juego para sustituirlo:

Árbitro central: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos).

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos).

Cuarto árbitro: Katia Itzel García (México).

Árbitro asistente: Sandra Ramírez (México).

Durante la Fase de Grupos, cada uno de los árbitros estaría presente en un máximo de tres compromisos (uno por jornada) y no repetirían participación en el mismo sector en el que ya estuvieron impartiendo justicia; posteriormente, continuarían con sus actuaciones en la fase de eliminación directa que arranca con los 16avos de Final.

Hasta el momento, FIFA no ha designado a todos los árbitros para cada uno de los 72 partidos correspondientes a la Primera Ronda, por lo que se espera que en los siguientes días se comparta la información en donde los otros 5 silbantes mexicanos estarán presentes, ya sea en el terreno de juego o desde el VAR.

BFG