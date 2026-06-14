Katia Itzel García y la polémica en las espinilleras de Keito Nakamura

Katia Itzel García vivió su primer partido como árbitra dentro de una Copa del Mundo, compromiso en donde Países Bajos y Japón igualaron a base de golazos; pese a fungir como cuarto árbitro, la mexicana tuvo que llamarle la atención constantemente a los suplentes… aunque dejó escapar el detalle de las espinilleras con Keito Nakamura.

La silbante mexicana tuvo su primer acercamiento en una Copa del Mundo como silbante, fungiendo como cuarto árbitro y tratando de mantener el orden en las bancas tanto con los jugadores suplentes como con el Cuerpo Técnico.

Uno de los detalles que llamó poderosamente la atención de los aficionados fueron las espinilleras del número 13 japonés Keito Nakamura, quien disputó los 90 minutos del partido y anotó un portento de gol, sin embargo, todos los minutos del compromiso los jugó con las calcetas abajo y poniendo en tela de juicio si estaba utilizando o no los protectores, mismos que son obligatorios para cada uno de los 22 futbolistas dentro del terreno de juego.

Keito Nakamura en su partido con Japón durante el Mundial 2026. Reuters

Katia Itzel García deja escapar el detalle desde la banda

Uno de los principales trabajos por parte del cuarto árbitro es dar a conocer los cambios mediante el tablero electrónico, no obstante, también deben estar atentos a detalles que lucen los jugadores al ingresar al terreno de juego, teniendo que impedir el uso de joyas, o elementos fuera del reglamento.

Cada vez es más controversial el tema de las espinilleras en el futbol, ya que no existe una regla que indique las medidas de estos protectores, por lo que -con más constancia- los jugadores optan por utilizar unas de menor tamaño y olvidarse de esta herramienta; lo mismo sucede con las calcetas, mismas que son cortadas con el objetivo de contar con mayor movilidad en el pie.

Si bien no es un error flagrante por parte de la nazarena de 33 años, Katia Itzel García y el cuerpo arbitral (donde también lucía la mexicana Sandra Ramírez) cuenta con la capacidad de exigir el uso correcto de espinilleras, calcetas o cualquier otra parte del uniforme durante el partido.

Katia Itzel Garcia y Sandra Ramírez durante el Países Bajos Vs Japón en el Mundial 2026. Mexsport

La siguiente designación de Katia Itzel García en el Mundial 2026 fue revelada, por lo que volverá a la actividad el miércoles 17 de junio en un compromiso que se disputará en el Dallas Stadium.

BFG