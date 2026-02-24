Julián Quiñones no sólo está al alza en el ámbito de goles y mantiene una lucha con el portugués Cristiano Ronaldo, sino que también en su valor de mercado. El actual sublíder de goleo en la Saudi Pro League superó los 10 millones de euros con miras al Mundial 2026, según Transfermarket.

En agosto de 2016, cuando militaba en los Tigres, Julián Quiñones tiene un valor de mercado de 300 mil euros. Después de pasar por Lobos BUAP, regresar al cuadro felino y después ir al Atlas, el delantero naturalizado mexicano fichó con el América.

Julián Quiñones al alza: goles y valor de mercado Mexsport

Julián Quiñones dejó al América valiendo 10 millones de euros.

Ya con el Al-Qadsiah, el ariete mexicano registra un valor de 12 millones de euros.

ASÍ FUE LA EVOLUCIÓN DEL VALOR DE JULIÁN QUIÑONES:

300 mil euros – agosto de 2016 – Tigres.

3.5 millones de euros – abril de 2018 – Lobos BUAP.

4 millones de euros – agosto de 2019 – Tigres.

9 millones de euros – junio de 2023 – Atlas.

10 millones de euros – junio de 2024 – América.

12 millones de euros – diciembre de 2025 - Al-Qadsiah.

Julián Quiñones al alza: goles y valor de mercado Gráfico generado con IA

En la Saudi Pro League, Julián Quiñones se ubica en el sitio 24 de los jugadores más valiosos y segundo en el Al-Qadsiah. En México, se encuentra en el cuarto peldaño de los jugadores más valiosos de México.

ASÍ VA JULIÁN QUIÑONES EN LA TABLA DE GOLEO EN LA SAUDI PRO LEAGUE:

Ivan Toney – 23 goles.

JULIÁN QUIÑONES – 22 goles.

Cristiano Ronaldo – 20 goles.

Roger Martínez – 16 goles.

Joshua King – 14 goles.