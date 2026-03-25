La NFL ya no quiere salir de Las Vegas: El Allegiant Stadium se perfila para recibir otro Super Bowl

Hubo un tiempo en que Las Vegas era sólo la meca del boxeo, un oasis de luces de neón donde el deporte se limitaba a las cuerdas de un ring. Pero el paradigma cambió. Tras haber albergado el Super Bowl más caro de la historia en 2024, aquel que saturó los aeropuertos con una flota de jets privados nunca antes vista, la "Ciudad del Pecado" se alista para repetir la dosis.

Fuentes de la liga citadas por The Athletic indican que la NFL someterá a votación la sede del Super Bowl LXIII (2029) durante las reuniones en Arizona la próxima semana. Todos los caminos conducen de vuelta al Allegiant Stadium.

La logística del exceso frente a la crisis

La apuesta por Las Vegas no es casualidad. Mientras que otras sedes han sufrido para gestionar la magnitud del evento, la ciudad de Nevada ha demostrado tener una capacidad de respuesta inagotable. A diferencia de lo ocurrido en ediciones recientes en ciudades como Nueva Orleans, donde la infraestructura de hospedaje y transporte se vio rebasada, Las Vegas ofrece un ecosistema diseñado para el flujo masivo que va desde la oferta gastronómica de clase mundial hasta una conectividad aérea que no conoce el colapso.

Si se confirma la elección, sería la segunda vez que la ciudad recibe el "Gran Juego" en apenas un lustro. El Allegiant Stadium, inaugurado en 2020 tras la mudanza de los Raiders, se ha convertido en el epicentro del entretenimiento global en menos de una década de vida

Más que un estadio, un coliseo moderno

Aunque la asistencia oficial en 2024 (61,629 espectadores) fue numéricamente discreta debido a la configuración del inmueble, el impacto económico y mediático fue rotundo. El estadio ya no solo vive de la NFL; su agenda es un desfile de hitos:

Lucha Libre y Colegial: Sede de WrestleMania 41 y 42, además del próximo Campeonato Nacional de Futbol Americano Universitario.

El Olimpo del Básquetbol: Confirmado para la Final Four de la NCAA en 2028.

Escenario de Estrellas: Refugio de giras masivas como las de Taylor Swift, Beyoncé y Bad Bunny.El calendario del Super Bowl De concretarse el regreso a Las Vegas en 2029, el mapa de la NFL para los próximos años quedaría definido bajo una lógica de mercados de alto perfil: 2027: SoFi Stadium (Sur de California).

2028: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).