Julián Araujo y el Celtic se llevan goleada por la contundencia del Stuttgart

La icónica atmósfera del barrio de Parkhead, hogar del Celtic de Glasgow, se convirtió en el escenario de una desalentadora derrota. El equipo escocés, con el lateral mexicano Julián Araujo como titular, sucumbió ante la implacable eficacia del Stuttgart en el primer encuentro de los Playoffs de la Europa League, cayendo con un marcador de 4-1.

El resultado es un castigo severo para un conjunto del Celtic que, lejos de esconderse ante su afición, planteó un partido de alta intensidad. Hubo momentos, ráfagas de futbol vibrante en las que la velocidad de los Bhoys y el despliegue de Araujo lograron incomodar seriamente a la defensa alemana. El lateral mexicano, con su habitual intensidad, buscó proyectarse y fue un factor constante de batalla en su banda.

El corazón celta no frenó la máquina germana

El guion, sin embargo, se escribió con tinta alemana. Mientras el Celtic se desgastaba en la creación y la posesión estéril, el Stuttgart se transformó en una máquina de precisióny anotaciones. Los visitantes demostraron una contundencia demoledora, capitalizando con frialdad cada error, cada desajuste defensivo. El balón no perdonó en Parkhead: las oportunidades alemanas se convirtieron en goles con una efectividad escalofriante.

El Celtic Park, en Glasgow, se vivió una noche larga. Reuters

El gol de descuento del Celtic, aunque celebrado con euforia debido a que en ese momento suponía el empate parcial de 1-1, fue apenas un espejismo en la desolación. La goleada de 4-1 es una loza pesadísima que ensombrece el ambiente en Glasgow y que obliga a Julián Araujo y a sus compañeros a una remontada casi milagrosa la semana que entra.

El Stuttgart se lleva una ventaja abrumadora de Escocia. Ahora, el destino del Celtic en la Europa League pende de un hilo, exigiendo una hazaña épica para revertir el marcador en la vuelta.

La noche fue amarga en el Celtic Park de Parkhead. El esfuerzo no se discute, pero la diferencia de contundencia fue un abismo insalvable. En el plano individual, Julián Araujo disputó los 90 minutos, completó el 75% de sus pases de 79 ocasiones que tocó el balón.