Estados Unidos arrasa en los Olímpicos de Invierno con oro de Alysa Liu y Laila Edwards en hockey

Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina vivió una jornada de himnos largos para Estados Unidos. En la pista helada y en la arena del hockey femenino, dos historias se cruzaron para sostener la misma bandera. La de la joven que volvió del retiro para coronarse campeona olímpica y la de la defensora que rompió una barrera histórica en el deporte de invierno.

La figura central fue Alysa Liu, quien entregó un programa libre espectacular para ganar el oro en patinaje artístico femenino con 226.79 puntos. Su vestido dorado brilló en el hielo de Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, y su ejecución dejó atrás a la japonesa Kaori Sakamoto, plata con 224.90, y a Ami Nakai, bronce con 219.16.

Fue el primer oro olímpico individual para una estadunidense en patinaje femenino desde el de Sarah Hughes en 2002. Liu lo logró tras un camino que incluyó un retiro prematuro luego de Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Se fue con fatiga emocional, regresó con libertad creativa. En ese viaje estudió psicología en la UCLA, escaló el campamento base del Everest y recuperó el impulso que solo el hielo le da.

Su rutina, limpia desde el triple flip inicial hasta la secuencia final, tuvo la música de Donna Summer como telón. Cuando terminó, sonrió sin dramatismo. Sus entrenadores celebraron con el gesto del boxeador que sabe que ha conectado el golpe perfecto. Liu sumó además el oro por equipos y firmó la mejor marca de su carrera.

Edwards rompe la barrera del color

La jornada dorada se completó con el hockey femenino. Estados Unidos venció 2-1 en tiempo extra a Canadá para obtener el título olípico. El triunfo tuvo un sello histórico con Laila Edwards, la primera mujer afroamericana en ganar oro en hockey femenino olímpico. Edwards, de 22 años, fue clave en la jugada que empató el partido antes del gol decisivo de Megan Keller.

Canadá contó con la potencia de Sarah Nurse y Sophie Jaques, dos referentes negras del hockey actual. La final fue intensa. Estados Unidos llegó invicto 7-0 y acumuló 352 minutos sin permitir gol durante el torneo, una muralla que sostuvo la confianza en cada cambio de línea.

La anotación del empate llegó con un disparo de Edwards que desvió Hilary Knight para superar a la portera Ann-Renée Desbiens. En la prórroga, Keller resolvió con un tiro alto que selló la remontada. La escena fue de lágrimas y abrazos en la banca estadounidense.

El balance de la delegación estadunidense muestra nueve oros y 27 medallas totales. Empate con Italia en el segundo lugar del medallero dorado y persecución firme a Noruega. La cifra iguala la cosecha de Beijing 2022 y deja margen con 3 días de competencia por delante.

Milano Cortina ofreció una postal que mezcla talento joven y memoria histórica. Liu, la niña prodigio que fue campeona nacional a los 13 años, regresó con madurez. Edwards, la defensora que abrió una puerta simbólica, dejó un mensaje para el futuro del hockey femenino.