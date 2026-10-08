Julián Álvarez despide a su agente tras fichaje fallido con Barcelona

El verano de Julián Álvarez pasó de ser un ser una novela a una autentica pesadilla y tras la polémica entre Barcelona y Atlético Madrid el delantero argentino ha decidido poner fin a la relación laboral con su agente Fernando Hidalgo.

De acuerdo a información del periodista español Rubén Uría, Julián no estaba contento con la manera en la que se manejo su posible salida del Atlético de Madrid y es por esa razón que ha decidido cambiar de agente de cara al próximo mercado de transferencias.

Hasta el momento el argentino parece no tener a un nuevo representante, pero informes indican que múltiples agentes en Europa están intentando hacerse de los servicios de la ‘Araña’ antes de que llegue el próximo mercado de transferencias.

Sin embargo, por el momento Julián Álvarez no tiene prisa en firmar con algún otro agente y la prioridad del argentino es recuperar su mejor forma con el Atlético de Madrid pese a que hace unos meses declaró públicamente que deseaba salir del club.

Julián Álvarez estará disponible para el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid Action Images via Reuters

¿Julián Álvarez terminará al temporada en el Atlético de Madrid?

En un par de meses la venta de transferencias invernal estará abierta y con ello también se abre la posibilidad de ver a Julián Álvarez fuera del Atlético de Madrid, aunque luce casi imposible se marche al Barcelona.

La directiva del Atleti fue clara y no tiene intenciones de vender a su estrella al conjunto culé. Por su parte Deco, director deportivo del Barcelona, catalogó a Julián como un 'caso del pasado', por lo que no parece que vayan a intentar ficharlo este invierno

Sin embargo, el Barça no ha sido el único club interesado en fichar a Julián y Arsenal podría volver a lanzar una oferta en el mes de diciembre. Por lo pronto Julián Álvarez seguirá cumpliendo su contrato con el Atleti el cual expira en junio del 2030.