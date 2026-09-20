Simeone sale en defensa de Julián Álvarez: “Lo vamos a recuperar”

El regreso de Julián Álvarez al Metropolitano estuvo lejos de ser tranquilo. El delantero argentino volvió a presentarse ante la afición del Atlético de Madrid después de confirmarse su continuidad en el club y recibió abucheos antes del derbi frente al Real Madrid y nuevamente cuando ingresó al terreno de juego.

Diego Simeone, sin embargo, cerró filas alrededor de su delantero. El técnico argentino aseguró que trabajará para recuperar la mejor versión de Julián, a quien considera fundamental dentro de los planes del conjunto rojiblanco.

Julián intentó. Le costó, le costó, lo vamos a recuperar, porque es un futbolista determinante para lo que el club necesita y lo que el club quiere”, señaló el entrenador después del encuentro.

Álvarez ingresó cuando el Atlético ganaba 2-0 y disputó aproximadamente media hora. Aunque inicialmente volvió a escuchar reproches desde las tribunas, su actuación terminó por modificar parcialmente el ambiente y recibió algunos aplausos durante el tramo final de su participación.

Para Simeone, la relación con la afición también depende de lo que cada jugador sea capaz de entregar dentro del campo. El entrenador recordó el respaldo que él mismo ha recibido durante sus etapas como futbolista y técnico rojiblanco y lanzó un mensaje que pareció dirigido directamente a Julián: “Cuando vos entregás lo que vos tenés, la gente te quiere”.

La competencia en el ataque, además, aumentó. Jonathan David volvió a responder con gol y convirtió el 2-0 tras una asistencia de Giuliano Simeone. El atacante llegó así a tres anotaciones en tres partidos, una producción que el Cholo celebró por la presión interna que genera dentro de su plantilla.

Julián Álvarez tendrá ahora que recuperar terreno y, sobre todo, reconstruir su conexión con una afición que no escondió su molestia. Simeone, por lo pronto, ya dejó clara su postura: el argentino sigue siendo parte importante del proyecto del Atlético de Madrid.