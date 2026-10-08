“Ni una foto con Messi”: Jugadores de Benín molestos con la AFA tras la despedida del '10'

La despedida de Messi de la Selección Argentina dio bastante de que hablar por temas de organización y ahora salen a la luz nueva quejas por parte de toda la delegación de Benín, quienes se revelan la mala atención que recibieron por parte de la AFA. (Asociación del Futbol Argentino)

Gernot Rohr, entrenador de la selección africana, señaló que sus futbolistas quedaron frustrados pues no se pudieron llevar un solo recuerdo de este histórico partido; pues la AFA no solo les prohibió intentar intercambiar camiseta con Lionel Messi, también les negaran solicitar autógrafos el astro argentino y ni siquiera acercarse para poder tomar una foto.

"El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta. Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo"

Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil”

Leo Messi anotó su último gol la Selección Argentina ante Benín REUTERS

DT sí consiguió firma de Lionel Messi

Sin embargo, el estratega de Benín reveló que gracias a la ayuda de su colega Lionel Scaloni, él sí pudo llevarse la firma de Leo de una camiseta que conservaba del ’10’ del Mundial de Rusia 2018.

“Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto"

Pese al mal sabor de boca que se llevan de la AFA, el entrenador de Benin asegura que todo el combinada está feliz de haber formado parte de este capitulo final en la historia de Lionel Messi con Argentina.

“Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores"