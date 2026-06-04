Impulsan los valores olímpicos, la educación y la salud 

El movimiento olímpico mexicano sumó esfuerzos a favor los atletas del país y del olimpismo internacional.

Olegario Vázquez Aldir, presidente de la Academia Olímpica, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano y Mario García de la Torre, secretario general de la Academia Olímpica, se reunieron Kirsty Coventry, primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional.

"Es un honor compartir esfuerzos y trabajar de la mano con Kirsty Coventry primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional y campeona olímpica, en favor de nuestros atletas y del deporte olímpico mexicano", compartió en redes María José Alcalá.

"Gran reunión con Kirsty Coventry, la primera mujer en la historia en presidir el Comité Olímpico Internacional. Junto a @maryjosealcala, Presidenta del @COM_Mexico, compartí la visión de la Academia Olímpica Mexicana para impulsar los valores olímpicos, la educación y la salud", publicó en su cuenta de la red social X Olegario Vázquez Aldir, presidente de la Academia Olímpica.

El encuentro impulsará el desarrollo del movimiento olímpico en México, señaló el Comité Olímpico Mexicano.

Durante la reunión se reafirmó el compromiso de sumar voluntades y fortalecer la cooperación institucional en favor de los atletas y del deporte olímpico mexicano.