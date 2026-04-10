¡Leyenda! 'Piojo' Herrera volverá a dirigir al Tri

Miguel Herrera fue anunciado como entrenador de México para el partido ante Brasil de leyendas, mismo que se disputará el domingo 19 de abril en la cancha del Estadio Banorte.

Siendo entrenador del Tri durante el Mundial de Brasil 2014, en donde el combinado nacional hizo soñar a 120 millones de mexicanos con avanzar a Cuartos de Final, Miguel Herrera también estuvo al frente de México durante la Copa América 2015 (eliminado en Fase de Grupos) y la Copa Oro 2015, donde logró consagrarse como campeón del certamen.

Más de una década después, Miguel Herrera volverá a dirigir a México. De cara al partido del domingo 19 de abril en el Estadio Banorte ante las leyendas de Brasil, El Piojo fue anunciado como el estratega designado del cuadro mexicano.

Miguel Herrera dirigió a México de 2013 a 2015. Mexsport

El partido se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas del tiempo del Centro de la Ciudad de México y contará con aficionados en las tribunas; los boletos aún disponibles van desde los $704.40 pesos.

¿Quiénes jugarán ante Brasil en el Estadio Banorte?

Serán 19 futbolistas los que vistan la playera verde de la Selección Mexicana para medirse a Brasil, quienes contarán con jugadores de la talla de Ronaldinho, Marcelo y Kaká.

Estos son los nombres de los mexicanos que estarán defendiendo al Tri el siguiente domingo 19 de abril en la capital del país:

1. Rafa Márquez.

2. Andrés Guardado.

3. Pável Pardo.

4. Jared Borgetti.

5. Miguel Layún.

6. Oribe Peralta.

7. Braulio Luna.

8. Jesús Corona.

9. Francisco Palencia.

10. Cuauhtémoc Blanco.

11. Oswaldo Sánchez.

12. Ricardo Osorio.

13. Luis Roberto Alves Zague.

14. Ramón Morales.

15. Carlos Salcido.

16. Gerardo Torrado.

17. Francisco Maza Rodríguez.

18. Antonio Naelson Sinha.

19. Adolfo Bofo Bautista.

BFG