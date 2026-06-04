¿Cómo será el protocolo por alerta meteorológica en el Mundial?

El clima será un factor a considerar durante el Mundial 2026. Para ello, la FIFA ya tiene diseñado un protocolo de alerta meteorológica por si las condiciones no son óptimas en los estadios de las diferentes sedes.

El Mundial de Clubes 2025 sirvió como ensayo, donde se suspendieron seis partidos.

Centro Internacional de transmisión del Mundial en el Kay Bailey Hutchison Convention Center Reuters

Un reporte preventivo de tormenta en cierto rango, puede activar el protocolo. En cambio, las altas temperaturas no se incluyen en estas medidas; para este caso, la FIFA ordenó pausas de hidratación en cada tiempo de los juegos.

¿CÓMO SERÁ EL PROTOCOLO DE ALERTA METEOROLÓGICA EN EL MUNDIAL?

- Se retrasará el inicio del juego.

- Suspender temporalmente el partido.

- Evacuar el estadio y zonas aledañas.

- Demorar la reanudación hasta que las condiciones sean seguras.

La FIFA utilizará algunos estadios con techos, aire acondicionado o ambos (en Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles y Vancouver) para reducir la preocupación por retrasos debidos a tormentas o calor extremo.

Una prohibición que implementó la FIFA es que los aficionados no podrán entrar con botellas de agua reutilizables a los estadios por motivos de seguridad.

Otros artículos, como botellas, vasos, frascos y latas, también están prohibidos para prevenir el riesgo de lesiones si se lanzan.