¡Sorprendente a sus 19 años! Mirra Andreeva es finalista de Roland Garros

La promesa del tenis, Mirra Andreeva, sigue haciendo historia. A sus 19 años y siendo número 8 del mundo, se clasificó a su primera final de Roland Garros, tras derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk con un contundente 6-1 y 6-3 en una hora y cuarto de partido en la Philippe Chatrier.

Hace dos años, la tenista rusa alcanzó las semifinales de Roland Garros, cuando tenía 17 años.

Mirra Andreeva avanzó a su primera final de Roland Garros Reuters

Mirra Andreeva tratará de conquistar el Grand Slam ante la vencedora del partido entre su compatriota Diana Shnaider (23) o la polaca Maja Chwalinska (114).

“Estoy muy contenta de la manera cómo he jugado, por haber podido vengarme de la final de Madrid (perdida ante Kostyuk) y por clasificarme para mi primera final de Grand Slam”, declaró Andreeva.

Mirra Andreeva aseguró que se vengó de Marta Kostyuk tras perder la final de Madrid Reuters

Marta Kostyuk estaba invicta en la gira de tierra y sumaba los títulos de Madrid y Rouen, pero ante Andreeva no pudo mostrarse sólida, no se adaptó a las condiciones climáticas, en especial el fuerte viento.

La ucraniana de 23 años sumó 17 errores no forzados en el primer set y 34 en total. Su servicio no fue su arma letal.

Cada vez más fuera de sí y sin encontrar su juego habitual con el que hacer daño a una Andreeva que sólo tenía que esperar los errores de su rival, Kostyuk parecía condenada cuando tenía una bola de break en contra que hubiera permitido a la rusa ponerse 5-1 arriba en el segundo set.

Mirra Andreeva iguala ya a su entrenadora, Conchita Martínez Reuters

Pero la ucraniana no sólo logró conservar su servicio, sino que en el juego siguiente logró el primer break del partido para igualar el marcador.

Sin embargo, la reacción apenas duró, ya que Kostyuk volvió a ceder su servicio en el juego siguiente, firmando su sentencia.

Con su clasificación, Andreeva iguala ya a su entrenadora, Conchita Martínez, quien jugó la final de Roland Garros en el año 2000 contra la francesa Mary Pierce.

De ganar el título, la rusa también igualaría a la española, que levantó un trofeo en un Grand Slam, pero no fue en París, sino en Wimbledon (en 1994 contra Martina Navratilova).

Con información de AFP.