Selección de Países Bajos: historia y datos de quienes cambiaron el futbol para siempre

Países Bajos es una de las selecciones más fascinantes y, a la vez dolientes del futbol. Su legado no se mide solo en trofeos, sino en la forma en que cambiaron el juego para siempre.

Tras décadas de anonimato, los Países Bajos asombraron al mundo en Alemania 1974. Liderados por Johan Cruyff y dirigidos por Rinus Michels, presentaron el "futbol Total": un sistema donde ningún jugador tenía una posición fija. Aplastaron a potencias como Brasil y Argentina, pero perdieron la final ante el anfitrión. En 1978, ya sin Cruyff, volvieron a llegar a la final, pero nuevamente el anfitrión (Argentina) y los postes les negaron la gloria.

Durante los años 90 y principios de los 2000, Países Bajos siempre fue protagonista con jugadores como Bergkamp, Kluivert y los hermanos De Boer, pero las tandas de penales solían ser su verdugo (como en las semis de 1998). En Sudáfrica 2010, con un estilo menos lírico y más pragmático liderado por Robben y Sneijder, llegaron a su tercera final. Un mano a mano fallado por Robben y el gol de Iniesta en la prórroga los dejaron nuevamente a las puertas del cielo.

En Brasil 2014, de la mano de Louis van Gaal, dieron una exhibición histórica al golear 5-1 a la campeona España, terminando en el tercer lugar del torneo. Tras la dolorosa ausencia en 2018, regresaron en Qatar 2022 mostrando una solidez táctica que solo pudo ser frenada por la Argentina de Messi en una tanda de penales volcánica en cuartos de final.

Países Bajos es el segundo país con más finales de Mundial perdidas; lleva 3. Mexsport

Los neerlandeses dominaron el Grupo G de la eliminatoria de la UEFA. Comenzaron con una victoria 2-0 ante Finlandia y terminaron en Ámsterdam goleando 4-0 a Lituania. El récord de seis victorias consecutivas y dos empates garantizó que la Oranje terminara con una ventaja de tres puntos sobre Polonia, la segunda clasificada. Además, Memphis Depay fue el máximo goleador del grupo con ocho tantos.

Países Bajos llega al ciclo de 2026 con una de las mejores defensas del mundo (liderada por Virgil van Dijk) y una mezcla de jóvenes talentos que buscan, finalmente, romper la maldición de las tres finales perdidas y darle a la "Naranja" su primera estrella mundial.

DATO CURIOSO

Jan Jongbloed, era un personaje único. A diferencia de casi todos los porteros de la época que ya usaban guantes modernos, a él le gustaba sentir el balón y muchas veces jugaba a mano descubierta o con guantes de tela muy finos que cortaba él mismo. Además, era un "portero-líbero" que salía de su área constantemente, algo que en 1974 era visto como una locura suicida.

FIGURA: Cody Gakpo

Por tercera vez consecutiva, Cody Gakpo espera anotan en un torneo importante, como ya lo hizo con tres goles durante la Copa Mundial de 2022 y en la Eurocopa de 2024, torneo en el que compartió el título de goleo con otros cinco jugadores. Mide 1.93 metros y se formó en las categorías inferiores del PSV Eindhoven.

DT: Ronald Koeman

Koeman, ganador de la Eurocopa de 1988, fue reelegido en 2023 para dirigir a la selección tras la salida de Louis van Gaal, quien dejó el cargo al finalizar Qatar 2022 y clasificar al equipo a las semifinales de la Eurocopa 2024. Su equipo es conocido por su sólida defensa, liderada por Virgil van Dijk.

Países Bajos ya llegó a 3 Finales de Copa del Mundo, sin embargo, ha caídos en todas y cada una de ellas. Mexsport

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 11 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022).

Mejor posición histórica: Subcampeón (Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010).

Mejor posición (Era Moderna): Subcampeón (2010).

Récord histórico (Partidos): 55 PJ | 30 PG | 15 PE | 10 PP.

Goles: 96 a favor | 52 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Johnny Rep (7 goles).

Jugador con más partidos: Wesley Sneijder (17 partidos).

Gol más rápido: Johan Neeskens (Minuto 2 vs. Alemania Federal, 1974).

Nota: Fue un penal cobrado a los 80 segundos sin que el rival tocara el balón.

Racha de clasificaciones: 3 consecutivas (en dos periodos: 1990-1998 y 2006-2014).

Confederación: UEFA (Europa).

PRONÓSTICO

Países Bajos es una de las mejores selecciones en el Mundial. Con una defensa liderada por Van Dijk y el brillo de Xavi Simons, los pronósticos sitúan a la "Oranje" por lo menos en semifinales, con altas chances de avanzar a la final.