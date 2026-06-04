Selección de Sudáfrica destaca la calidez de los mexicanos previo al Mundial

La selección de Sudáfrica destacó la calidez de los aficionados mexicanos en las gradas durante el entrenamiento a puertas abiertas que tuvieron en el Estadio Hidalgo.

Al final de la práctica, los seleccionados se acercaron con los seguidores para firmar álbums y playeras, además de tomarse la foto del recuerdo en la cancha con la bandera de Sudáfrica.

UN EMOTIVO GESTO CON NIÑO MEXICANO

Un niño mexicano acudió al hotel de concentración de la selección de Sudáfrica y dejó uno de los momentos más emotivos en Pachuca, donde los jugadores se formaron para autografiarle una playera, además de presenciar el entrenamiento del combinado en el Estadio.

El niño portó un letrero con la leyenda: “¡¡Bafana, Bafana!! They sign my World Cup álbum”.

El primer objetivo lo consiguió. El técnico Hugo Broos salió del hotel de concentración, le hizo señas para que se acercara y le entregó personalmente el álbum mundialista. Además, le obsequió la playera de la selección de Sudáfrica.

“¡Gracias!”, respondió el niño mexicano para después darle un abrazo al técnico.

El aficionado de inmediato se puso la playera y se tomó una selfie con el técnico, quien aceptó amablemente. Hugo Broos le pidió la bandera de Sudáfrica que portaba.

“¡Ohhh, mi playera!”, fue otro de los comentarios que soltó el niño mexicano, quien esperaba tomarse la foto con algún seleccionado para tenerla de recuerdo.

Y consiguió el segundo objetivo. Le avisaron que estaban por salir los jugadores de la selección de Sudáfrica, quienes tuvieron un gran gesto, incluso se formaron para firmarle la playera y tomarse fotos.

Después, el niño mexicano pudo entrar al estadio para presenciar el entrenamiento de la selección de Sudáfrica.

Sudáfrica se prepara para la inauguración del Mundial 2026, cuando enfrente a México en el Estadio CDMX a la 1 de la tarde.