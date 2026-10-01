Jorge Jesus da la cara tras polémica con Cristiano: “no huiré de él”

La tensión en la selección de Portugal continúa. El técnico Jorge Jesus dio la cara y habló sobre la polémica con Cristiano Ronaldo al asegurar que no huirá de él, además de dar una fecha para explicar lo que ocurrió con el futbolista.

“Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”, mencionó previo al partido ante Dinamarca.

Cristiano Ronaldo también señaló que, después, aclarara lo sucedido tras abandonar la concentración de la selección de Portugal AFP

Jorge Jesus reiteró que lleva muchos años en el futbol y afirmó que no hizo nada que debería haber causado que las cosas fueran diferentes.

“Estoy completamente relajado, completamente tranquilo en mi conciencia con esta situación. Después del partido del domingo podremos hablar de todo”, señaló.

Jorge Jesús consideró que Cristiano Ronaldo es un ícono del futbol AFP

Cuando fue cuestionado sobre lo que representa Cristiano Ronaldo tanto en el futbol como en Portugal, el técnico afirmó que nadie puede quitar lo que representa el jugador.

“Es un ícono y eso no está en discusión”, dijo.

Este miércoles 30 de septiembre de 2026, diversos temas salieron de la concentración de la selección de Portugal. Primero se ventiló que hubo una reunión entre el técnico y el jugador, después el estratega aclaró que al parecer todo se había zanjado e instantes después el jugador dejó a la selección lusa.