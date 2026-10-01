Ileana Dávila revoluciona al Atlante Femenil en busca de protagonismo

Ileana Dávila vive sus primeros días al frente del Atlante Femenil y, destacando los valores y principios de la institución, uno de sus grandes objetivos para este Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA es impregnar un estilo definido que las convierta en protagonistas con intención de victoria y no “para nada más empatar”; destaca el ímpetu y profesionalismo de Nailea Vidrio.

De manera intempestiva, Ileana Dávila contó con una oportunidad que esperó durante un lustro, manteniéndose cerca del futbol femenil desde distintos ámbitos y regresando a las canchas para dirigir a la sub 19 del club azulgrana, sin embargo, la salida de Nicolás Morales la llevó al primer equipo, generándole agradecimiento y responsabilidad:

“Estoy muy contenta, feliz y eso me ha costado mucho tiempo. Estoy muy agradecida y lo recibo con mucho orgullo y mucha responsabilidad”, compartió en exclusiva para Excélsior.

Las pocas horas sobre el terreno de juego con Atlante no son pretexto para la entrenadora que cuenta con experiencia en Liguilla, imponiendo –a contrarreloj- un estilo de juego distinto al mostrado sobre la primera parte del semestre en busca de ese ansiado protagonismo dentro de la Liga Femenil BBVA:

Contra Pumas tuvimos 3 días de entrenamiento, entonces es ir tratando de cambiar el chip. No me gusta perder o entrenar para nada más empatar, es lo que se trabaja, cambiar ese estilo de juego y que sea un equipo que proponga”.

En gustos se rompen géneros y, tras destacar que Atlante Femenil no deberá de preocuparse por el talento de sus jugadoras en el Apertura 2026, Ileana Dávila aseguró que el formato de competencia anterior era su preferido, aunque destaca las bondades del que hoy en día marca la pauta:

“Está bien el tema de descanso, pero sí me gustaba más el otro. Todos contra todos”.

Atlante durante el Apertura 2026, su torneo de debut, en la Liga Femenil BBVA. Mexsport

Nailea Vidrio destaca por su profesionalismo

La unión y el trabajo se consolidan como una de las grandes fortalezas de las azulgranas en esta nueva etapa encabezada por Ileana Dávila, por lo que –a pesar de la dificultad- la estratega intentará cambiarles el chip para tratar de imponerse sobre el terreno de juego:

Es un grupo de jugadoras muy talentosas, jugadoras que obviamente ya había visto en la Liga, en ocasiones me tocó competir contra algunas. Es un equipo bien unido que vamos a tratar de sacarles la mejor versión a cada una. Es complicado ahorita por el momento en el que lo recibo y mi sistema, mi estilo de juego es diferente y debo tratar de cambiarles esa parte. Con trabajo lo vamos a hacer”.

Tras un año de ausencia, y acaparando los reflectores por su regreso a las canchas, Nailea Vidrio no ha contado con los minutos esperados con Atlante Femenil, sin embargo, Ileana Dávila respondió al cuestionamiento particular sobre la futbolista de 23 años, resaltando la nobleza, disposición y profesionalismo de quien luce el número 6 en el dorsal:

“Yo la conocía por competir contra ella, pero no la conocía en el día a día. Y te lo digo sinceramente, me ha sorprendido porque es una chava muy noble, trabajadora, muy profesional. Te llega puntual al entrenamiento, pregunta todo, trata de involucrarse, no te dice que no a nada si es en una posición o en otra y es una chava muy profesional. Me ha sorprendido para bien. No escucho lo que hay afuera, le dije ‘no te conozco, sé quién eres, pero no hagas caso de lo que pasa allá afuera. Tú y yo hagamos una relación de cero a partir de ahorita’, me sorprendió”.

Nailea Vidrio regresó a las canchas luego de 1 año de ausencia en busca de cuidar su salud mental. Mexsport

BFG