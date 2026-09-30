Tensión en Portugal: Cristiano Ronaldo se marcha de la concentración

Cuando parecía que todo ya se había calmado entre Cristiano Ronaldo y el técnico Jorge Jesus, la situación del futbolista dio un giro de 360 grados y la tensión se puso al rojo vivo, cuando CR7 abandonó la concentración de la selección de Portugal.

Diversos medios de Portugal publicaron el abandono e, incluso, circularon videos cuando Cristiano Ronaldo se subía a una camioneta negra.

Según el diario Marca, Cristiano Ronaldo dejó la concentración y se subirá a un avión privado con destino a Madrid.

La polémica entre el jugador y el técnico tuvo varios matices. Primero, se ventiló una reunión privada entre ambos, donde supuestamente se habían llegado a buenos términos. Segundo, Jorge Jesus descartó algún problema con el futbolista y aclaró que ayer no se negó a entrenar.

“Francisco Conceicao no entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy. Es el cuarto día, así que entrenará”, indicó el entrenador de 72 años en conferencia de prensa. Eso no sucedió.

Lo que pudo ser un detonante fueron las palabras del técnico Jorge Jesus en conferencia de prensa AFP

Lo que pudo ser un detonante fueron otras palabras del técnico: “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás, sino no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el futbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

El origen de la bronca. Cristiano Ronaldo no fue titular en la victoria de Portugal de 2-1 sobre Noruega de la Nations League. Para el segundo tiempo calentó, pero no entró a la cancha, lo que provocó que al final del partido se fuera de inmediato al vestidor.

“No hay ningún jugador, y yo también fui jugador, que se quede contento después de pasar 20 o 30 minutos calentando para luego no entrar”, dijo este miércoles 30 de septiembre.