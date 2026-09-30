“Rara vez jugaba": DT de Portugal destapa el estado físico de Cristiano Ronaldo

Lo que parecía una Fecha FIFA más terminó siendo una novela gigante en Portugal a raíz de la suplencia de Cristiano Ronaldo y con el afán de poner fin a toda esta polémica, el entrenador lusitano Jorge Jesus reveló la razón de dejar a ‘CR7’ en el banquillo.

En conferencia de prensa previo al partido vs Dinamarca, el estratega de Portugal dejó en claro que la decisión de no usar a Cristiano Ronaldo en el último encuentro fue debido a una gestión de cargas físicas para el futbolista y reveló que el propio Cris ya sabía de la decisión antes del partido.

Jorge Jesus resaltó que conoce a la perfección a Ronaldo desde su etapa en el Al-Nassr y es por eso que a menos que sea extremadamente necesario, Cristiano no tendría minutos ante Dinamarca ni ante Noruega.

"Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca”

“Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba”

El nuevo estratega de Portugal trabajó estrechamente con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr Redes Sociales/Selección de Portugal

Cristiano acepta ser banca en Portugal

Jorge Jesus se notó incomodo al ver que el único tema e conversación de la rueda de prensa era Cristiano Ronaldo y la polémica, es por eso qué limitó a tan solo dos preguntas respecto a dicha situación. Sin embargo, también se dio el tiempo de ‘defender’ a su jugador.

El DT de Portugal recordó las palabras del propio Cristiano hace unos cuantos días y dejó claro que él está en total disposición a aceptar un rol de suplente si esto es lo mejor para el equipo, dejando claro también que no se negó a entrenador como diversos medios locales habían informado.

Cristiano Ronaldo no entrenó ayer con sus compañeros, lo que provocó más ruido a la situación Reuters

“Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal, comentó: 'Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador'. Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó.”

“Cris hizo trabajo de gimnasio. Hizo movilización en el campo y luego trabajo de fortalecimiento en el hotel. No se negó. Va a entrenar hoy”

Para finalizar, Jesus ‘asumió’ algo de culpa respecto a toda esta polémica y dejó claro que su intención nunca fue armar revuelo en torno a Cristiano Ronaldo.