Apagan el ‘fuego’: Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus se reúnen tras polémica

A Cristiano Ronaldo no le pareció que haya sido suplente en el partido que disputó la selección de Portugal ante Noruega. Después de unos días de tensión, el futbolista y el técnico Jorge Jesus mantuvieron una reunión para “apagar el fuego” en el combinado luso.

El sitio A Bola reveló de la reunión en Malmo, Suecia, donde se concentra la selección de Portugal. El encuentro transcurrió en buenos términos y al parecer se superó el malestar.

Cristiano Ronaldo no entrenó ayer con sus compañeros, lo que provocó más ruido a la situación Reuters

El día de ayer, Cristiano Ronaldo no estuvo en el entrenamiento del combinado luso y sólo realizó trabajo específico sin que existiera alguna información sobre alguna lesión, lo que generó más ruido.

El futbolista que busca la meta de 1000 goles, no fue titular en la victoria de Portugal de 2-1 sobre Noruega en Oslo. Para el segundo tiempo, realizó calentamiento, pero no entró, lo que provocó que al final del partido se fuera de inmediato al vestidor.

Portugal enfrentará a Noruega el próximo domingo en actividad de la Liga de Naciones Reuters

El técnico Jorge Jesus había explicado que CR7 no iba a ser titular por la gestión física del delantero, después de haber disputado 70 minutos ante Gales. Tras el partido, el estratega reconoció que tendría que hablar con él sobre lo que pasó.

En redes sociales, Cristiano Ronaldo publicó una imagen vestido con la indumentaria de Portugal y con un corazón junto a la bandera del país.

PORTUGAL VS NORUEGA

El próximo domingo 4 de octubre de 2026, Portugal recibirá a Noruega en el Estádio do Dragao de Oporto, duelo correspondiente al Grupo A4 de la Fase Liga de la Liga Naciones.

Hora: 12:45.

En enfrentamientos directos, Portugal suma 9 victorias por una de Noruega, ambas selecciones registran dos empates.